25 Mayıs 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray çalışmalarını sürdürdü

Galatasaray çalışmalarını sürdürdü
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.05.2020

ekiplerinden , 'nde gerçekleştirdiği çift antrenmanla 12 Haziran'da başlayacak maçlar için hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'ndeki antrenman teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen antrenmanların sabah yapılan birinci bölümüne dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra rampada koşu çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik koşular üzerinde duruldu.

Akşam antrenmanı ise dayanıklılık ve fiziksel çalışmalarla başladı. Pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik uygulamalar yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

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