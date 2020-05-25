25 Mayıs 2020, Pazartesi

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Galatasaray'dan flaş karar! Yıldız isim satılıyor

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyayı etkiledi ve spor kulüplerinin mali darboğaza girmesine sebep oldu. Birçok gelir kalemi kesilen kulüpler, ilk çareyi oyuncularından indirim talep etmekte bulmuştu. Ülkemizde de birçok spor kulübü bu durumdan olumsuz etkilenirken, bunlardan birisi de Galatasaray... Oyuncularından indirim talep eden sarı-kırmızılılar, aynı zamanda gelecek sezonun transferlerine kaynak yaratmak için sürpriz bir ismi satma kararı aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.05.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 11:19
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Galatasaray'dan flaş karar! Yıldız isim satılıyor

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında liglere ara verilmiş ve bu durum kulüpleri mali yönden darboğaza sürüklemişti.

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Galatasaray'dan flaş karar! Yıldız isim satılıyor

Corona virüsü tüm kulüpleri etkilerken, şüphesiz en çok etkilenen kulüplerden birisi de Galatasaray...

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Galatasaray'dan flaş karar! Yıldız isim satılıyor

Yayın gelirleri, mağaza gelirleri, maç günü gelirleri gibi birçok gelir kalemi kesilen sarı-kırmızılılar, ilk etapta oyuncularından indirime gitmesini talep etmişti.

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Galatasaray'dan flaş karar! Yıldız isim satılıyor

Yüksek maaş alan isimlerden fedakarlık bekleyen Cimbom, yeni sezonda transfere kaynak yaratmak için oyuncu satışına da başvuracak.

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Galatasaray'dan flaş karar! Yıldız isim satılıyor

Bu kapsamda Aslan'ın kadrosunda düşünmediği isimler belli olmaya başladı. Sarı-kırmızılı yönetim satılık listesine yıldız ismi de koydu. İşte detaylar...

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