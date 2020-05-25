25 Mayıs 2020, Pazartesi

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Transfer fitilini ateşledi geliyor! Galatasaray...

Galatasaray, Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Cimbom'un gündemine aldığı Cesar Montes'ten taraftarları heyecanlandıracak açıklamalar geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.05.2020 12:54 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 12:55
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Transfer fitilini ateşledi geliyor! Galatasaray...

Galatasaray, transferde vitesi 5'e taktı... Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde geleceğin kadrosunu kurmak için kolları sıvayan sarı kırmızılılar, önceliğini genç yeteneklere veriyor.

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Transfer fitilini ateşledi geliyor! Galatasaray...

2020-21 sezonunda 30 yaş üstü oyuncuların varlığını minimuma indirmeyi planlayan Cimbom, sözleşmesi sona eren tecrübeli isimlerle yollarını ayıracak.

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Transfer fitilini ateşledi geliyor! Galatasaray...

MARIANO VE NAGATOMO...
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek Mariano ve Nagatomo ile yola devam edilmesini istemediğini yönetime bildirmişti.

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Transfer fitilini ateşledi geliyor! Galatasaray...

Bu gelişmelerin akabinde özellikle rotasını Güney Amerika'ya çeviren Galatasaray, scoutlarından gelen isimlerle birebir temasa geçmeye başlamıştı.

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Transfer fitilini ateşledi geliyor! Galatasaray...

Bu isimlerden birinin de şu anda Monterrey forması terleten Cesar Montes olduğu belirtilmişti.

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