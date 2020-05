Martin Linnes: Yine şampiyon olacağız çünkü en iyisi biziz

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, Fotomaç'a özel açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, Yine şampiyon olacağız çünkü en iyisi biziz." dedi.

Martin Linnes... Galatasaray'ın mütevazı, sempatik ve çalışkan çocuğu... 13 Ocak 2016 yılında Molde'den İstanbul'un yolunu tuttu. Onun için yeni bir macera ve büyük bir meydan okumaydı. Büyük bir kulüpte kendisini gösterme, ifade etme şansıydı aynı zamanda... Sağ bek olmasına karşın gerektiğinde sola geçti. Bölgesinde ciddi rakipleri vardı. Yedek kalmayı sorun etmedi, sadece işine odaklandı. Bu sezonun ilk yarısında da kadro dışı kaldı. Ama hiçbir zaman yılmadan çalıştı ve yine formasını geri aldı. Üstelik Nagatomo gibi bir starı saf dışı bıraktı. İşte o Linnes şimdi 28 yaşında ve artık Galatasaray ile bütünleşmiş biri.. Bugün telefonla da olsa bize konuk oldu. Birçok konuda samimi ve özel açıklamalar yaptı. İşte Fotomaç'a konuşan ve taraftarların ayrı bir yeri olan Martin Linnes'in anlattıkları:

"TERİM NE GEREKTİĞİNİ İYİ BİLİYOR"

Fatih Terim senin için ne anlam ifade ediyor? Onunla birlikte iki lig şampiyonluğu yaşadın…

Fatih Terim benim için çok özel. Birlikte çok güzel anılarımız oldu. Birçok kupa kazandık. O büyük bir lider ve herkesten yüzde 100 performansı nasıl alacağını biliyor. Şampiyon olmak ve başarıyı yakalamak için mental ve taktik anlamda ne gerektiğini de biliyor. Teknik direktör olarak ona çok saygı duyuyorum. Futbol sahasının dışında da yeri çok ayrı benim için... Beni sadece oyuncusu olarak görüp ilgilenmiyor; aynı zamanda ailemi de önemsiyor. Örneğin; tesislerimizdeki organizasyonlarda veya ailelerle bir araya geldiğimizde, bunu hem bana hem de aileme çok içten bir şekilde hissettiriyor.

KARİYERİMİN EN ZOR GÜNLERİYDİ

Sezonun ilk yarısında kadroda yer alamadığın dönem senin için nasıl geçti?

Şu ana kadar kariyerimdeki en zor zamandı. Futbol oynayamamak, takımla olamamak çok zordu. En çok odaklandığım ve motivasyonumu sağlayan kendimi hep sağlıklı tutup, ocak ayı için hazır olmaktı. Takımıma yardımcı olmak ve katkı sağlamak, bir oyuncu olarak en büyük amacım... Ne yazık ki Ocak ve Şubat'taki karşılaşmalarda istediğim gibi iyi oynayamadım. Ama hala burada olmayı hak ettiğimi göstermeyi umuyorum. Maç yapmadan 6 ay beklemek, tekrar kendine güvenmek ve rahatlamak biraz zaman alıyor. Maçlar başladığında her zamankinden daha iyi olacağım.

"TARAFTAR BANA GÜÇ VERİYOR"

Galatasaray taraftarları seni ve aileni her zaman destekledi; sana hep sahip çıktı. Özellikle de forma giyemediğin dönemde... Bu destek ve Galatasaray taraftarlarıyla ilgili neler söylemek istersin...

İlk günden beri taraftarlarla özel bir bağım var. Burada başarılı olmamın en büyük nedenlerinden biri onlar. Beni gerçekten ve içten desteklediklerini bildiğim için daha sıkı ve iyi çalışmamı sağlıyorlar. Bunun benim için ne kadar anlamlı olduğunu ve bana nasıl katkı sağladığını anlatmam zor. Çok güzel anılarım var, neredeyse her maçın benim için büyük bir anısı oluyor. İsmimi her söylediklerinde neredeyse beni daha ileri doğru itiyorlar. Dünyanın en iyi ve en güçlü sesi olan taraftarları onlar...

"F.BAHÇE'YE ATTIĞIM GOL UNUTULMAZ"

Galatasaray kariyerinde kendini zirvede hissettiğin, en iyi oynadığın ve en üzüldüğün maçlar hangileriydi?

Her maç özel ve farklı aslında... Ama tabii ki kendi sahamızda Fenerbahçe'ye karşı attığım gol, benim için harika bir an ve unutulmaz bir duyguydu. Her ne kadar o maçı galibiyetle sonlandıramasak ve bu beni üzmüş olsa da o maçı söyleyebilirim. En iyi maç için geçen sezon oynadığımız Malatyaspor'la olan lig maçı sanırım. Karşılaşmayı 3-0 kazandık ve gerçekten önemli bir maçtı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi maçları da öyle. Dünyadaki en büyük turnuva ve bunun bir parçası olmaktan onur duydum. Kazanamadığımız her maç sonrası çok üzülüyorum, ancak en üzüldüğüm kayıp 2017'de Östersunds'a karşı oldu. O yıl Avrupa'da oynayamadık ve bu gerçekten kabullenemediğim bir sondu.

"HERKESİ ÇOK ÖZLEDİM"

Futboldan ayrı kaldığın günler nasıl geçiyor? Evde ailenle neler yapıyorsun?

Sadece evde kalmak, hiçbir yere gidememek bizim için oldukça zor bir süreçti. Antrenmana gitmeyi, futbol oynamayı, takım arkadaşlarımı ve hocalarımızı çok özledim. Gerçekten tekrar başlamak ve futbol oynamak için sabırsızlanıyorum. Bu durumla ilgili tek olumlu şey, çocuklarım ve eşimle bolca zaman geçirmek oldu. Evde çok çalışıyorum. Antrenmanlarımı aksatmadan, kendime iyi bakıyorum. İnanıyorum ki vücudum tekrar mücadele etmek için uygun seviyede.

