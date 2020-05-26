26 Mayıs 2020, Salı

GALATASARAY

Onyekuru'ya sürpriz talip! Olympiakos Onyekuru'yu istiyor

Onyekuru'ya sürpriz talip!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 Giriş Tarihi: 26.05.2020

'ın son şampiyonluğunda büyük katkı sahibi olan ve geçtiğimiz döneminde Monaco'dan tekrar kiralanan için 'ın köklü kulüplerinden nabız yokluyor.

Son şampiyonlukta muhteşem bir katkı sunan ardından Monaco'nun yolunu tutan Onyekuru, geçtiğimiz döneminde 'a geri döndü. Performansına kaldığı yerden devam eden ve taraftarın çok sevdiği 'ya transferde rakip çıktı. TRT Spor'un haberine göre, gelecek sezonlar için de takımda düşünülen Nijeryalı yıldıza 'dan talip var. Nijeryalı oyuncu için, 'un da devreye girdiği öne sürüldü.

Yönetim, Onyekuru'yu 1 sezon daha kiralamak için Monaco kulübü ile temas halinde. Yunan basınında çıkan haberlerde Olympiakos'un da Onyekuru'yu kiralamak istiyor. Fransız ekibi Monaco ise, mali tedbir olarak içlerinde Onyekuru'nun da olduğu birçok futbolcusunu satış listesine koydu.

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