Onyekuru'ya sürpriz talip! Olympiakos Onyekuru'yu istiyor
Galatasaray'ın son şampiyonluğunda büyük katkı sahibi olan ve geçtiğimiz transfer döneminde Monaco'dan tekrar kiralanan Henry Onyekuru için Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Olympiakos nabız yokluyor.
Son şampiyonlukta muhteşem bir katkı sunan ardından Monaco'nun yolunu tutan Onyekuru, geçtiğimiz transfer döneminde Galatasaray'a geri döndü. Performansına kaldığı yerden devam eden ve taraftarın çok sevdiği Henry Onyekuru'ya transferde rakip çıktı. TRT Spor'un haberine göre, gelecek sezonlar için de takımda düşünülen Nijeryalı yıldıza Yunanistan'dan talip var. Nijeryalı oyuncu için, Olympiakos'un da devreye girdiği öne sürüldü.
Yönetim, Onyekuru'yu 1 sezon daha kiralamak için Monaco kulübü ile temas halinde. Yunan basınında çıkan haberlerde Olympiakos'un da Onyekuru'yu kiralamak istiyor. Fransız ekibi Monaco ise, mali tedbir olarak içlerinde Onyekuru'nun da olduğu birçok futbolcusunu satış listesine koydu.
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