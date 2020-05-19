19 Mayıs 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray Mustafa Cengiz'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

G.Saray'dan Mustafa Cengiz açıklaması! Sağlık durumu...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 Giriş Tarihi: 19.05.2020

'da son dakika gelişmesi... Sarı-kırmızılı kulüp, başkan 'in sağluk durumu hakkında açıklama yayınladı. Açıklamada, "Başkanımız yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"Başkanımız Sayın , geçirmiş olduğu başarılı mide ameliyatının sonrasında bugün yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınmıştır.

Başkanımızın genel sağlık durumu iyidir.

Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Spor Kulübü"

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