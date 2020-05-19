Galatasaray'da Ümit Davala da gidiyor! İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları...

Galatasaray'da teknik ekipte sıcak gelişmeler yaşanıyor... Geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Hasan Şaş'tan sonra Ümit Davala ile de yolların ayrılacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in bu iki ismin yerine ise getireceği isimler belli oldu. İşte detaylar...