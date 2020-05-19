19 Mayıs 2020, Salı

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Galatasaray'da Ümit Davala da gidiyor! İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları...

Galatasaray'da teknik ekipte sıcak gelişmeler yaşanıyor... Geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Hasan Şaş'tan sonra Ümit Davala ile de yolların ayrılacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in bu iki ismin yerine ise getireceği isimler belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 17:20
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Galatasaray'da Ümit Davala da gidiyor! İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları...

Hasan Şaş'ın istifasının ardından Ümit Davala'yla da yeni sezonda devam etmeyecek olan Fatih Terim'in yeni yardımcıları netleşmeye başladı.

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Galatasaray'da Ümit Davala da gidiyor! İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gelecek sezondan itibaren köklü bir değişikliğe gitmek için kolları sıvadı.

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Galatasaray'da Ümit Davala da gidiyor! İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları...

Tecrübeli teknik adam futbolcu transferlerinden önce teknik heyeti yeniden yapılandırma sürecine soktu.

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Galatasaray'da Ümit Davala da gidiyor! İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları...

Fatih Terim yeni sezon öncesi teknik heyet için ilk adımları resmen atmaya başladı ve Galatasaray'da beklenen değişiklik için düğmeye basıldı.

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Galatasaray'da Ümit Davala da gidiyor! İşte Fatih Terim'in yeni yardımcıları...

İlk olarak Terim, yıllardır beraber çalıştığı danışmanı Hande Sümertaş ile yollarını ayırma kararı aldı.

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