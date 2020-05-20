20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Fatih Terim'in yeni keşfi Arjantin'den
Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arjantin'in Lanus takımında forma giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Pedro De La Vega için scout ekibinden rapor istediği öğrenildi.
Henry Onyekuru konusunda henüz net bir gelişme olmaması nedeniyle Fatih Terim gelecek sezon için alternatifleri masaya dökmeye devam ediyor.
Evde boş durmayan ve WyScout üzerinden oyuncular ve maçlar izleyen Terim'in bu dönemde gözüne bir genç oyuncu daha çarptı. Arjantin'in Lanus takımında forma giyen 19 yaşındaki golcü kanat oyuncusu Pedro De La Vega...
17 maçta 4 gol atan ve attığı her golde topu sürüklemesiyle dikkat çeken Arjantinli oyuncu için Terim'in scout ekibinden bir rapor istediği bildirildi.
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