20 Mayıs 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Fatih Terim'in yeni keşfi Arjantin'den

Terim'in yeni keşfi Arjantin'den
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.05.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada oyuncu arayışlarını sürdüren Teknik Direktörü , Arjantin'in Lanus takımında forma giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Pedro De La Vega için scout ekibinden rapor istediği öğrenildi.

Henry Onyekuru konusunda henüz net bir gelişme olmaması nedeniyle gelecek sezon için alternatifleri masaya dökmeye devam ediyor.

Evde boş durmayan ve WyScout üzerinden oyuncular ve maçlar izleyen Terim'in bu dönemde gözüne bir genç oyuncu daha çarptı. Arjantin'in Lanus takımında forma giyen 19 yaşındaki golcü kanat oyuncusu Pedro De La Vega...

17 maçta 4 gol atan ve attığı her golde topu sürüklemesiyle dikkat çeken Arjantinli oyuncu için Terim'in scout ekibinden bir rapor istediği bildirildi.

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