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Galatasaray'da transferde müjdeli haber! Taraftar buna çok sevinecek

Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik Direktör Fatih Terim'in gelecek sezon da kadrosunda görmek istediği Henry Onyekuru'yu transfer etmek istiyor. Monaco'nun Onyekuru ile yola devam etmek istememesi üzerine girişimlerini başlatan sarı-kırmızılılar, transferi takasla bitirecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.05.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 12:30
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Galatasaray'da transferde müjdeli haber! Taraftar buna çok sevinecek

Süper Lig'de bu sezonun ilk yarısında adeta dökülen son iki yılın şampiyonu Galatasaray, ocak ayında büyük bir değişime gitmişti.

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Galatasaray'da transferde müjdeli haber! Taraftar buna çok sevinecek

Takımın ataklarında adeta 'el freni' işlevi gören Ryan Babel Ajax'a kiralanırken, geçtiğimiz sezonki şampiyonluğun mimarlarından Henry Onyekuru 6 aylığına kadroya dahil edilmişti.

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Galatasaray'da transferde müjdeli haber! Taraftar buna çok sevinecek

Transferinden hemen birkaç gün sonra sıtma hastalığına yakalanan Onyekuru, hastalığını atlatır atlatmaz takımı şaha kaldırdı.

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Galatasaray'da transferde müjdeli haber! Taraftar buna çok sevinecek

Cimbom'un zirve yarışına yeniden katılmasında büyük pay sahibi olan Nijeryalı yıldızı önümüzdeki yıl da kadroda tutabilmek adına planlar erkenden başladı.

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Galatasaray'da transferde müjdeli haber! Taraftar buna çok sevinecek

CİMBOM YENİDEN KİRALAMAK İSTİYOR

Finansal Fair Play kuralları gereği yüksek bonservis bedelleri ödeyemeyen Galatasaray, geçtiğimiz yıl genç yıldızın 10 milyon euro gibi bir rakam karşılığında Monaco'ya transferine engel olamamıştı.

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