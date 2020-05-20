Galatasaray'da Maicon'a teklif var! Önerilen rakam...
Galatasaray, bir yandan gelecek sezon için kadrosuna takviye etmek istediği belirlerken diğer yandan yollarını ayıracağı oyuncuları netleştiriyor. Bu kapsamda Al-Nasr'da kiralık olarak forma giyen Maicon ile yola devam etmeyecek sarı-kırmızılılara Arabistan kulübünden teklif geldi. İşte detaylar...
Al Nasr, Galatasaray'dan kiraladığı Maicon'un bonservisini almak için görüşmelere başladı.
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Brezilyalı futbolcunun bonservisini almak için yapılan görüşmelerde, ilk resmi teklif sunuldu.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde, Al Nasr yönetiminin Galatasaray'a, Maicon için ilk etapta 3 milyon euroluk teklif yaptığı ifade edildi.
RUI VITORIA İSTEDİ
Öte yandan şu anda Al Nasr kulübünün teknik direktörlüğünü üstlenen ve Fenerbahçe'nin de teknik direktör adayları arasında yer alan Rui Vitoria'nın, bu transferi yönetimden özel olarak istediği aktarıldı.
Maicon, bu sezon toplamda çıktığı 26 karşılaşmada gol veya asist üretemezken, 2340 dakika sahada kalmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı