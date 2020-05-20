20 Mayıs 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Maicon'a teklif var! Önerilen rakam...

Maicon'a teklif var! Görüşmeler başladı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.05.2020

, bir yandan gelecek sezon için kadrosuna takviye etmek istediği belirlerken diğer yandan yollarını ayıracağı oyuncuları netleştiriyor. Bu kapsamda Al-Nasr'da kiralık olarak forma giyen ile yola devam etmeyecek sarı-kırmızılılara Arabistan kulübünden teklif geldi. İşte detaylar...

, 'dan kiraladığı 'un bonservisini almak için görüşmelere başladı.

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Brezilyalı futbolcunun bonservisini almak için yapılan görüşmelerde, ilk resmi teklif sunuldu.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde, Al Nasr yönetiminin Galatasaray'a, Maicon için ilk etapta 3 milyon euroluk teklif yaptığı ifade edildi.

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RUI VITORIA İSTEDİ

Öte yandan şu anda Al Nasr kulübünün teknik direktörlüğünü üstlenen ve Fenerbahçe'nin de teknik direktör adayları arasında yer alan Rui Vitoria'nın, bu transferi yönetimden özel olarak istediği aktarıldı.

Maicon, bu sezon toplamda çıktığı 26 karşılaşmada gol veya asist üretemezken, 2340 dakika sahada kalmıştı.

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