Galatasaray'dan dev kampanya! "Sensiz olmaz"

Süper Lig'in 12 Haziran'da başlanacağının açıklanmasından sonra Galatasaray antrenmanlara başlamıştı. Maçların seyircisiz oynanacağının belirlenmesiyle birlikte, sarı-kırmızılılar dev bir kampanya yürütmeye karar verdi. İşte Cimbom'daki kampanyanın ayrıntıları...

Galatasaray'dan taraftarına büyük jest... Sarı kırmızılılar, corona virüsü (koronavirüs) pandemisi süresi boyunca maçların seyircisiz oynanacağının açıklanmasıyla beraber, yeni kampanyasını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

"23. şampiyonluk yolunda tribünlerde takımını yalnız bırakmak istemeyen taraftarlarımız, Galatasaray tarihinde unutulmaz bir kampanyanın parçası olacak. Bu kapsamda taraftarlarımızın baskılı fotoğrafları, son üç iç saha maçında tribünlerimizde konumlandırılacak.

Covid-19 salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu, ertelenen maçlar haziran ayında seyircisiz olarak kaldığı yerden devam edecek. Normalleşme sürecinde, futbolcularımızın ve taraftarlarımızın alışık olduğu dolu tribünleri tekrar hayata geçirmek amacıyla "Sensiz Olmaz Galatasaray" kampanyasını başlatmış bulunuyoruz.

www.sensizolmazgs.com adresi üzerinden kampanyaya katılan taraftarların baskılı fotoğrafları, Galatasarayımızın evinde oynayacağı son 3 iç saha maçında tribünlere konumlandırılacak.

"Galatasaraysız olmaz, sensiz hiç olmaz!" sloganıyla başlatılan kampanyaya katılmak isteyen taraftarlar www.sensizolmazgs.com adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek. Kampanya, kombine sahiplerine özel indirim ile 123 TL'den satış sunulurken, genel satış rakamı ise 149 TL olarak açıklandı.

Yurt içi ve yurt dışından olmak üzere sarı kırmızılı renklere gönül vermiş on binlerce taraftarın yoğun katılımının beklendiği kampanyada taraftarlar; dilerlerse aileleri, arkadaşları kısaca sevdikleri ile tribünde yan yana oturma fırsatına da sahip olacak.

19 Mayıs Salı günü başlayan kampanyaya katılan taraftarlar tribünlerdeki baskılı fotoğraflarını maç günü www.sensizolmazgs.com adresinden blok numarasını seçerek görebilecek.

Taraftarların #SensizOlmazGalatasaray hashtagi ile sosyal medya hesaplarından baskılı fotoğraflarını paylaşmaları beklenirken, Galatasaray ruhu her yeri dolduracak."

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