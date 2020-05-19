Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Menajeri transferi için konuştu

Bruce Djite, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu benim için yeni bir haber. Dün gece Riley ile konuştum ve hiçbir Türk kulübünün ya da yetkilisinin onunla konuşmadığını öğrendim. Bir ilginin olmasından memnuniyet duyuyorlar ama bende şu anda medyada geçtiği gibi okuyorum." dedi."