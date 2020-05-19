19 Mayıs 2020, Salı

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Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Menajeri transferi için konuştu

Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe ve Galatasaray, bir kez daha transferde karşı karşıya gelmişlerdi. İki dev kulübün istediği oyuncu için menajerinden açıklama geldi. Peki, kim bu oyuncu? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 12:49 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 12:52
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Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Menajeri transferi için konuştu

Kısa süre önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinde olduğu iddia edilen Avustralyalı orta saha oyuncusu Riley McGree için önemli bir açıklama geldi. Adelaide United Futbol Direktörü Bruce Djite, oyuncusunun transferine ilişkin ilk kez konuştu.

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Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Menajeri transferi için konuştu

Winghamchronicle.com adlı internet sitesinde konu ile ilgili yer alan haber şu şekilde;

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Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Menajeri transferi için konuştu

"Adelaide United, Riley McGree için gelecek transfer tekliflerine açık. Ancak, 4 Avrupa kulübünün oyuncuları için 5 milyon dolarlık transfer teklifi yaptığına dair dolanan iddialar, kulüp yönetimini şaşkına çevirdi.

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Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Menajeri transferi için konuştu

Futbol direktörü Bruce Djite, bu sezon A-League'de iyi bir performans sergileyen 21 yaşındaki futbolcuları için herhangi bir kulübün teklif getirmediğini ifade etti.

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Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Menajeri transferi için konuştu

Bruce Djite, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu benim için yeni bir haber. Dün gece Riley ile konuştum ve hiçbir Türk kulübünün ya da yetkilisinin onunla konuşmadığını öğrendim. Bir ilginin olmasından memnuniyet duyuyorlar ama bende şu anda medyada geçtiği gibi okuyorum." dedi."

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