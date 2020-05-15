15 Mayıs 2020, Cuma

GALATASARAY

Luis Suarez için karşı konulmaz teklif!

Luis Suarez için karşı konulmaz teklif!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.05.2020

Bir süredir Galatasaray'la adı geçen için kafa karıştırıcı bir haber geldi…

Bir süredir Galatasaray'la adı geçen için kafa karıştırıcı bir haber geldi… İngiliz Athletic, Galatasaray ve Lazio'nun ciddi şekilde ilgilendiği Kolombiyalı golcü için Watford'un henüz bir karar vermediğini yazdı. Haberde; "Kolombiyalı Luis Suurez'in, durumu şu an karmaşık. Çünkü Watford, Lazio veya Galatasaray'dan karşı konulmaz teklifler aldı" denildi. Galatasaray'ın genç futbolcuyu, kiralık sözleşmesi bitecek olan Andone'un yerine düşündüğü ifade edilmişti.
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