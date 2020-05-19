19 Mayıs 2020, Salı

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Talepleri 'Yok artık' dedirtti! Galatasaray'ın transfer etmek istediği isim...

Corona virüsünün oluşturduğu olumsuz mali tablo nedeniyle gelirleri kesilen takımlardan biri olan Galatasaray, sezon sonunda bonservisi elinde olan veya maliyeti düşük oyunculara yönelmeyi planlamıştı. Sarı-kırmızılılarda bu kapsamda gündeme Portekiz ekibinde forma giyen oyuncu gelirken, futbolcunun ailesinin talepleri 'Yok artık' dedirtti. İşte o oyuncu ve istekleri...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 12:34
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Talepleri 'Yok artık' dedirtti! Galatasaray'ın transfer etmek istediği isim...

Yaşanan corona virüsü salgını sonrası bütçede küçülmeye giden Galatasaray, önümüzdeki sezon için yapılan transfer planlamalarında büyük değişikliğe gidiyor.

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Talepleri 'Yok artık' dedirtti! Galatasaray'ın transfer etmek istediği isim...

Yüksek maaşlı oyuncuları elden çıkarmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip önceliğini yerli oyunculara verse de yabancı ve genç yıldız adaylarını da listesinde bulunduruyor.

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Talepleri 'Yok artık' dedirtti! Galatasaray'ın transfer etmek istediği isim...

Devre arası transfer döneminde Henry Onyekuru'yu kiralayan Galatasaray, Nijeryalı yıldızı takımda tutmak istese de yüksek bonservisi buna engel oluyor.

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Talepleri 'Yok artık' dedirtti! Galatasaray'ın transfer etmek istediği isim...

Monaco'nun Onyekuru'yu yeniden kiralamaya sıcak bakmaması ve satış listesine koyması üzerinde Cimbom, kanat transferi için Portekiz'de ava çıktı.

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Talepleri 'Yok artık' dedirtti! Galatasaray'ın transfer etmek istediği isim...

Marcao transferinde bekleneni bulan sarı-kırmızılı idareciler, scout ekibinin verdiği raporlar üzerinden Porto'nun genç oyuncusu Joao Mario'nun peşine düştü.

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