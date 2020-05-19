Talepleri 'Yok artık' dedirtti! Galatasaray'ın transfer etmek istediği isim...

Corona virüsünün oluşturduğu olumsuz mali tablo nedeniyle gelirleri kesilen takımlardan biri olan Galatasaray, sezon sonunda bonservisi elinde olan veya maliyeti düşük oyunculara yönelmeyi planlamıştı. Sarı-kırmızılılarda bu kapsamda gündeme Portekiz ekibinde forma giyen oyuncu gelirken, futbolcunun ailesinin talepleri 'Yok artık' dedirtti. İşte o oyuncu ve istekleri...