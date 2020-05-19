Fatih Terim'i sevindiren gelişme! Takımdan ayrıldı

Yeni sezonda takımın yaş ortalamasını düşürmek isteyen ve bu doğrultuda sözleşmesi biten 33 yaşındaki Mariano ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcunun yerine Panathinaikos forması giyen 2001 doğumlu Georgios Vagiannidis'i gündemine almıştı. Yunan futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı ve kariyerine yurt dışında devam edeceği öğrenildi.

Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Georgios Vagiannidis, Panathinaikos'tan ayrıldı.

Yunan basınında yer alan ve Ajansspor'un derlediği habere göre; Panathinaikos ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 18 yaşındaki sağ bek oyuncu ile yollar kesin olarak ayrıldı.





Haberde, oyuncu ile perşembe gününe randevu verildiği, ancak buna gerek kalmadığı belirtildi. Çünkü genç oyuncu teknik direktör Giannis Alafouzos'a devam etmeyeceğini ve şansını yurt dışında deneyeceğini söyledi.

Kulüpten yapılan açıklamada ise, "Kulübümüz oyuncuya teklifi yapmaya hazırdı, ancak Vagiannidis kararının kesin olduğunu söyledi." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan bu sezon 17 maçta sahaya çıkan 18 yaşındaki sağ bek oyuncu; 5 gol ve 1 asist kaydetti.

DİĞER