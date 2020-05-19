19 Mayıs 2020, Salı

GALATASARAY

Fatih Terim'i sevindiren gelişme! Takımdan ayrıldı

Fatih Terim'i sevindiren gelişme! Takımdan ayrıldı
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 Giriş Tarihi: 19.05.2020

Yeni sezonda takımın yaş ortalamasını düşürmek isteyen ve bu doğrultuda sözleşmesi biten 33 yaşındaki Mariano ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcunun yerine Panathinaikos forması giyen 2001 doğumlu 'i gündemine almıştı. Yunan futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı ve kariyerine yurt dışında devam edeceği öğrenildi.

'ın listesinde olduğu iddia edilen , Panathinaikos'tan ayrıldı.

Yunan basınında yer alan ve Ajansspor'un derlediği habere göre; Panathinaikos ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 18 yaşındaki sağ bek oyuncu ile yollar kesin olarak ayrıldı.

Haberde, oyuncu ile perşembe gününe randevu verildiği, ancak buna gerek kalmadığı belirtildi. Çünkü genç oyuncu teknik direktör Giannis Alafouzos'a devam etmeyeceğini ve şansını yurt dışında deneyeceğini söyledi.

Kulüpten yapılan açıklamada ise, "Kulübümüz oyuncuya teklifi yapmaya hazırdı, ancak Vagiannidis kararının kesin olduğunu söyledi." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan bu sezon 17 maçta sahaya çıkan 18 yaşındaki sağ bek oyuncu; 5 gol ve 1 asist kaydetti.

Galatasaray'a gençlik aşısı! Hedefteki 3 isim... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'a gençlik aşısı! Hedefteki 3 isim... Galatasaray'a gençlik aşısı! Hedefteki 3 isim...
Ümit Davala da gidiyor! İşte Terim'in yeni yardımcıları Ümit Davala da gidiyor! İşte Terim'in yeni yardımcıları
Galatasaray'dan dev kampanya! Galatasaray'dan dev kampanya!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör