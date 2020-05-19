19 Mayıs 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a gençlik aşısı! Hedefteki 3 isim...

Süper Lig'e verilen aradan faydalanarak gelecek sezonun kadrosunu planlayan Galatasaray, transfer listesine birçok ismi almıştı. Sarı-kırmızılılar takımda gençleşmeye gidecekken, Cimbom'un transferdeki 3 hedefi de belli oldu. İşte o 3 isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 17:46 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 17:48
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Galatasaray'a gençlik aşısı! Hedefteki 3 isim...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları, gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına başladı.

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Galatasaray'a gençlik aşısı! Hedefteki 3 isim...

Buna göre gönderilecek ve gelecek isimleri kafasında netleştiren Terim, yönetimle beraber yaptığı istişareler sonucunda yeni bir 'gençlik yapılanması' istediğini iletti.

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Galatasaray'a gençlik aşısı! Hedefteki 3 isim...

Türkiye'den ve dünyadan birçok isimle temasa geçen Aslan, scoutların bulduğu genç yeteneklere kanca attı.

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Galatasaray'a gençlik aşısı! Hedefteki 3 isim...

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Sarı-kırmızılı takımın transferdeki hedefi açıklandı ve gündeme gelen diğer 2 isim de duyruldu.

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Galatasaray'a gençlik aşısı! Hedefteki 3 isim...

ALAN MOZO G.SARAY'IN HEDEFİNDE
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Galatasaray'ın transfer hedeflerinden biri de Meksika'da.

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