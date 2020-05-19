Galatasaray'a gençlik aşısı! Hedefteki 3 isim...

Süper Lig'e verilen aradan faydalanarak gelecek sezonun kadrosunu planlayan Galatasaray, transfer listesine birçok ismi almıştı. Sarı-kırmızılılar takımda gençleşmeye gidecekken, Cimbom'un transferdeki 3 hedefi de belli oldu. İşte o 3 isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi: 19.05.2020 17:46 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 17:48 ABONE OL