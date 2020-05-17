Melo isyan etti
Felipe Melo, "Ben sadece tekme atan bir futbolcu hiç olmadım. Bundan ibaret değilim. Juventus, Inter, Fiorentina ve Galatasaray'a sadece tekme attığım için gitmedim. Toplam 15 kupa kazandım" dedi.
Felipe Melo yeteneğinin sayesinde önemli takımlarda oynadığını söyledi. Arjantin basınına konuşan Melo kendisini düşünen herkesin "tekme atan futbolcu" olarak akıllara geldiğine tepki göstererek, "Ben sadece tekme atan bir futbolcu hiç olmadım. Bundan ibaret değilim. Juventus, Inter, Fiorentina ve Galatasaray'a sadece tekme attığım için gitmedim. Toplam 15 kupa kazandım" dedi.
EN ÇILGINI ASLAN
Melo, birçok takımda oynadığını ama Palmeiras ve Galatasaray taraftarlarının ayrı olduğunu da ifade etti. Başarılı futbolcu, "Dünyanın en çılgın taraftarları Palmeiras ve Galatasaray'da... Çok iyiler" dedi.
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