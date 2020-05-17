17 Mayıs 2020, Pazar

GALATASARAY

Melo isyan etti

Melo isyan etti
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.05.2020

, "Ben sadece tekme atan bir futbolcu hiç olmadım. Bundan ibaret değilim. Juventus, Inter, Fiorentina ve Galatasaray'a sadece tekme attığım için gitmedim. Toplam 15 kupa kazandım" dedi.

Felipe Melo yeteneğinin sayesinde önemli takımlarda oynadığını söyledi. Arjantin basınına konuşan Melo kendisini düşünen herkesin "tekme atan futbolcu" olarak akıllara geldiğine tepki göstererek, "Ben sadece tekme atan bir futbolcu hiç olmadım. Bundan ibaret değilim. Juventus, Inter, Fiorentina ve Galatasaray'a sadece tekme attığım için gitmedim. Toplam 15 kupa kazandım" dedi.

EN ÇILGINI ASLAN
Melo, birçok takımda oynadığını ama Palmeiras ve Galatasaray taraftarlarının ayrı olduğunu da ifade etti. Başarılı futbolcu, "Dünyanın en çılgın taraftarları Palmeiras ve Galatasaray'da... Çok iyiler" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Ozan Kabak'a dev talip! Temasa geçildi... Ozan Kabak'a dev talip! Temasa geçildi...
Fatih Terim'den 20 yıl önceki kendine mektup Fatih Terim'den 20 yıl önceki kendine mektup
Falcao'dan flaş corona virüsü paylaşımı! Falcao'dan flaş corona virüsü paylaşımı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör