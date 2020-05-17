Galatasaray'a transfer piyangosu! 3 Arap kulübü devreye girdi...

Galatasaray yönetimi corona virüsü krizinin nedeniyle yüksek maliyetli oyuncuların maaşlarında indirime gitmeyi düşünürken, piyango gibi bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılıların gelecek sezon iyi bir teklif gelmesi halinde yollarını ayırmayı planladığı yıldız oyuncu için 3 Arap kulübü devreye girdi. İşte o isim ve detaylar...