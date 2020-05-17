17 Mayıs 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a transfer piyangosu! 3 Arap kulübü devreye girdi...

Galatasaray yönetimi corona virüsü krizinin nedeniyle yüksek maliyetli oyuncuların maaşlarında indirime gitmeyi düşünürken, piyango gibi bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılıların gelecek sezon iyi bir teklif gelmesi halinde yollarını ayırmayı planladığı yıldız oyuncu için 3 Arap kulübü devreye girdi. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 17.05.2020 01:50 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 06:35
ABONE OL
  • 1
  • 9
Galatasaray'a transfer piyangosu! 3 Arap kulübü devreye girdi...

Corona virüsü nedeniyle büyük gelir kaybı yaşayan Galatasaray, gelecek sezon öncesi yüksek maaş alan futbolcularıyla görüşme gerçekleştirip indirim talebinde bulunacak.

  • 2
  • 9
Galatasaray'a transfer piyangosu! 3 Arap kulübü devreye girdi...

İndirimi kabul edenlerle yola devam etmeyi planlayan sarı-kırmızılı yönetim, anlaşma sağlayamadığı isimlerle ise yollarını ayırmayı planlıyor.

  • 3
  • 9
Galatasaray'a transfer piyangosu! 3 Arap kulübü devreye girdi...

Cimbom'un Faslı yıldızı Younes Belhanda'nın durumu ise biraz daha farklı. Sarı-kırmızılı yönetim, maaşında indirim yapmayı kabul etse dahi Belhanda için gelecek cazip teklifleri değerlendirme kararı aldı.

  • 4
  • 9
Galatasaray'a transfer piyangosu! 3 Arap kulübü devreye girdi...

Galatasaray'ın, değerini bulduğu takdirde elinden çıkartmayı planladığı Belhanda'ya teklif üstüne teklif gelmesi yöetimin iştahını kabarttı.

  • 5
  • 9
Galatasaray'a transfer piyangosu! 3 Arap kulübü devreye girdi...

3 ARAP KULÜBÜ DEVREYE GİRDİ

Takvim'de yer alan habere göre; 3 Arap kulübü Al-Nasr, Al-Ittihad ve Al-Duhail'in Faslı yıldızı kadrosuna katmak için yoğun çaba gösterdiği ifade ediliyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör