17 Mayıs 2020, Pazar

GALATASARAY

Eczacıbaşı VitrA, Fatma Yıldırım'ı kadrosuna kattı

Eczacıbaşı VitrA, Fatma Yıldırım'ı kadrosuna kattı
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.05.2020

Yeni sezon kadro planlamasına başlayan Eczacıbaşı VitrA, 'ı renklerine bağladı.

Takım Menajeri Nalan Ural yaptığı açıklamada, "Altyapımızdan yetişmiş, tecrübeli milli smaçörümüz Fatma'yla anlaştık. Kendisinin, deneyim ve yetenekleriyle bize önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

15 yaşında Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne transfer olan 1990 doğumlu oyuncu, , ve Opet'te forma giydi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Canlı yayında açıkladı! Yeniden aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı! Yeniden aday olacak mı?
Kaan Ayhan o anları anlattı! Çok kural var Kaan Ayhan o anları anlattı! "Çok kural var"
Taffarel'den Muslera sözler! Mutlaka... Taffarel'den Muslera sözler! "Mutlaka..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör