Galatasaray Michael Seri'nin alternatiflerini belirledi! İşte yerine gelecek isimler

Yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Fulham'dan kiralanan Jean Michael Seri'nin Galatasaray ile sözleşmesi bitiyor. Hal böyle olunca sarı-kırmızılılarda orta alana transfer yapılması zorunluluğu doğdu. Bu kapsamda Cimbom'un orta alana transfer etmek istediği isimler belli oldu. İşte o isimler ve detaylar...