16 Mayıs 2020, Cumartesi

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Galatasaray Michael Seri'nin alternatiflerini belirledi! İşte yerine gelecek isimler

Yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Fulham'dan kiralanan Jean Michael Seri'nin Galatasaray ile sözleşmesi bitiyor. Hal böyle olunca sarı-kırmızılılarda orta alana transfer yapılması zorunluluğu doğdu. Bu kapsamda Cimbom'un orta alana transfer etmek istediği isimler belli oldu. İşte o isimler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 16.05.2020 13:52
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Galatasaray Michael Seri'nin alternatiflerini belirledi! İşte yerine gelecek isimler

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arayı değerlendirmek isteyen ekipler transfer çalışmalarına hız vermiş durumda...

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Galatasaray Michael Seri'nin alternatiflerini belirledi! İşte yerine gelecek isimler

BU kulüplerin başında ise Galatasaray geliyor. Ligin ilk 26 haftalık bölümünde topladığı 50 puanla 3. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, şampiyonluğun en büyük adaylarından.

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Galatasaray Michael Seri'nin alternatiflerini belirledi! İşte yerine gelecek isimler

Bu sezonu şampiyon olarak tamamlamasının yanı sıra, gelecek sezon da şampiyonluk kupasını müzesine götürmeyi planlayan Aslan, birçok isimle temas halinde.

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Galatasaray Michael Seri'nin alternatiflerini belirledi! İşte yerine gelecek isimler

Yapılacak transferlerin yanı sıra, bazı isimlerle de yollarını ayırarak ekonomik anlamda elini rahatlatmak isteyen sarı-kırmızılılar'da bazı isimler de belli oldu.

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Galatasaray Michael Seri'nin alternatiflerini belirledi! İşte yerine gelecek isimler

Sarı-kırmızılılar'ın İngiliz ekkibi Fulham'dan kadrosuna kattığı Fildişili oyuncu Jean Michael Seri...

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