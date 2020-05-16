Fernando Muslera son noktayı koydu! Transfer...
Son günlerde Arjantin Ligi takımlarından Boca Juniors ile adı geçen Fernando Muslera, transfer söylentilerine son noktayı koydu. 33 yaşındaki file bekçisi, "Galatasaray ile sözleşmem devam ediyor. Geçerli olan sözleşmem bittiği zaman da mümkün olduğu sürece Galatasaray'da kalmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın 33 yaşındaki tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, isminin Boca Juniors ile anılmasıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu.
Transfer dedikodularının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Muslera, "Bu haber nereden çıktı, kaynağı nedir bilemiyorum. Galatasaray ile sözleşmem devam ediyor. Geçerli olan sözleşmem bittiği zaman da mümkün olduğu sürece Galatasaray'da kalmak istiyorum" dedi.
Boca Juniors ile isminin anılmasının güzel olduğunu söyleyen Uruguaylı file bekçisi, "Boca Juniors ile hiçbir temasım olmadı. Kimseyle görüşmedim. Bana gelen bir teklif de olmadı. Sadece adımın geçtiğini biliyorum. Bazı dedikodular çıktı sadece. Adımın Boca Juniors gibi Güney Amerika'nın en büyük kulüplerinden biriyle anılması güzel. Bir insan, adının büyük bir kulüple anıldığını görünce sadece mutlu olur. Benimki de öyle sadece" ifadelerini kullandı.
KARİYERİ KUPALARLA DOLU
2011 yılında Lorik Cana + 6.75 milyon euro karşılığında Lazio'dan Galatasaray'a transfer olan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayı terlettiği süreçte 5 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 5 Türkiye Süper Kupası elde etti.
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