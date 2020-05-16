16 Mayıs 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Fernando Muslera son noktayı koydu! Transfer...

Muslera son noktayı koydu! Transfer...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.05.2020

Son günlerde Arjantin Ligi takımlarından ile adı geçen , transfer söylentilerine son noktayı koydu. 33 yaşındaki file bekçisi, "Galatasaray ile sözleşmem devam ediyor. Geçerli olan sözleşmem bittiği zaman da mümkün olduğu sürece Galatasaray'da kalmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın 33 yaşındaki tecrübeli kalecisi , isminin ile anılmasıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Transfer dedikodularının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Muslera, "Bu haber nereden çıktı, kaynağı nedir bilemiyorum. Galatasaray ile sözleşmem devam ediyor. Geçerli olan sözleşmem bittiği zaman da mümkün olduğu sürece Galatasaray'da kalmak istiyorum" dedi.

Boca Juniors ile isminin anılmasının güzel olduğunu söyleyen Uruguaylı file bekçisi, "Boca Juniors ile hiçbir temasım olmadı. Kimseyle görüşmedim. Bana gelen bir teklif de olmadı. Sadece adımın geçtiğini biliyorum. Bazı dedikodular çıktı sadece. Adımın Boca Juniors gibi Güney Amerika'nın en büyük kulüplerinden biriyle anılması güzel. Bir insan, adının büyük bir kulüple anıldığını görünce sadece mutlu olur. Benimki de öyle sadece" ifadelerini kullandı.

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KARİYERİ KUPALARLA DOLU

2011 yılında Lorik Cana + 6.75 milyon euro karşılığında Lazio'dan Galatasaray'a transfer olan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayı terlettiği süreçte 5 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Kupası şampiyonluğu ve 5 Türkiye Süper Kupası elde etti.

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