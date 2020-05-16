Fatih Terim istedi! Florya'da tedbirler artırıldı
Kulüp personelinde yeni tip corona virüsü (Covid-19) pozitif çıkan Galatasaray'da, bu gelişme doğrultusunda teknik direktör Fatih Terim'in de isteğiyle tedbirler artırıldı.
Futbol camiasında yeni tip corona virüsü vakaları artarken, Galatasaray'da bir personelde Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrası sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Yeni Asır'da yer alan habere göre vaka ile ilgili gece geç saatlerde bilgi alan teknik direktör Fatih Terim'in talimatıyla Florya'ya dezenfekte kabininin yerleştirildiği öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların antrenman tesislerine koyduğu bu kabinin, aralarında kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi de dahil olmak üzere birçok vaka rastlanan Beşiktaş'ın Nevzat Demir Tesisleri'ne koyduğu kabinden daha fazla özelliğe sahip olduğu ve oyuncuların ateşini de ölçebileceği bildirildi.
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