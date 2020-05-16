16 Mayıs 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Fatih Terim istedi! Florya'da tedbirler artırıldı

Terim istedi! Tedbirler artırıldı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 Giriş Tarihi: 16.05.2020

Kulüp personelinde yeni tip corona virüsü (Covid-19) pozitif çıkan Galatasaray'da, bu gelişme doğrultusunda teknik direktör 'in de isteğiyle tedbirler artırıldı.

camiasında yeni tip corona virüsü vakaları artarken, Galatasaray'da bir personelde Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrası sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yeni Asır'da yer alan habere göre vaka ile ilgili gece geç saatlerde bilgi alan teknik direktör 'in talimatıyla Florya'ya dezenfekte kabininin yerleştirildiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların antrenman tesislerine koyduğu bu kabinin, aralarında kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi de dahil olmak üzere birçok vaka rastlanan 'ın 'ne koyduğu kabinden daha fazla özelliğe sahip olduğu ve oyuncuların ateşini de ölçebileceği bildirildi.

Galatasaray'a Mbaye Diagne bonusu! haberin devamı

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