15 Mayıs 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'a Mbaye Diagne bonusu!

Galatasaray'a Mbaye Diagne bonusu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 Giriş Tarihi: 15.05.2020

 ekiplerinden 'a  piyangosu vurdu. 'nin corona virüsü salgını nedeniyle tescil edilmesi ve 'ün şampiyon ilan edilmesinden sonra Senegalli futbolcunun sözleşmesindeki madde devreye girecek ve Galatasaray ekstra bonus ödemesi alacak.

'ün şampiyonluğu 'a yaradı. Sarı-kırmızılı takım, 'yi ekibine kiralık olarak göndermişti. Kiralık sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı Galatasaray'a dönecek olan Senegalli futbolcu takımına ekstra para kazandıracak.

CLUB BRUGGE ŞAMPİYON İLAN EDİLDİ

Ligler ertelenmeden önce play-off sezonu öncesi 15 puan farkla lider olan Club Brugge şampiyon ilan edildi. 20 puanla son sırada yer alan ise küme düştü. Waasland Beveren kulübü bu karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Belçika Ligi resmen tescil edildi! Club Brugge şampiyon ilan edildi

ÖZEL MADDE DEVREYE GİRECEK!

Belçika Ligi'nde şampiyon ilan edilen Club Brugge, Diagne transferindeki anlaşma gereği Galatasaray'a bonus ödemesi yapacak.

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