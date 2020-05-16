16 Mayıs 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Teklifi resmen duyurdu! "Galatasaray beni istedi"

Liglerin 12 Haziran'da başlanacağının açıklanmasının ardından antrenmanlara başlayan sarı-kırmızılılarda sürpriz bir gelişme yaşandı. Brezilyalı sol bek oyuncusu Junior Tavares, Sao Paulo'da oynarken sarı-kırmızılılardan teklif aldığını açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.05.2020 12:17 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 12:18
ABONE OL
  • 1
  • 7
Teklifi resmen duyurdu! Galatasaray beni istedi

Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilmesinin ardından 12 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklanan Süper Lig için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın teklif yaptığı isim ortaya çıktı.

  • 2
  • 7
Teklifi resmen duyurdu! Galatasaray beni istedi

Bonservisi Sao Paulo'da bulunan ve sezon başında Portekiz Ligi takımlarından Portimonense'ye kiralık olarak gönderilen Brezilyalı sol bek Junior Tavares, kariyerine dair flaş açıklamalar yaptı.

  • 3
  • 7
Teklifi resmen duyurdu! Galatasaray beni istedi

Esporte Interativo'ya konuşan Tavares, "Sao Paulo'da oynarken, çok iyiydim. Menajerim beni aradı ve biri Ajax diğeri Galatasaray'dan olmak üzere iki teklif geldiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

  • 4
  • 7
Teklifi resmen duyurdu! Galatasaray beni istedi

Sözlerine devam eden genç futbolcu, "Sao Paulo'da başımın çaresine bakabiliyor olduğum için gitmeye korktum. David Neres (Ajax'lı futbolcu) tatilde yanıma geldi bana 'Bizim takıma gel. Yalnızım, tek başıma yapamıyorum' dedi. Ben de ona güldüm ve 'Sao Paulo'yu Ajax'a değişmem' dedim" diyerek teklifleri reddettiğini dile getirdi.

  • 5
  • 7
Teklifi resmen duyurdu! Galatasaray beni istedi

Kiralık sözleşmesi sona erince Sao Paulo'ya dönüp dönmeyeceğini bilmediği söyleyen 23 yaşındaki futbolcu, "Portekiz'de başka kulüplerden, Rusya'dan ve Türkiye'den teklifler var" dedi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör