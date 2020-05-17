17 Mayıs 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
Lemina PSG'de!
Mario Lemina'nın 2005 doğumlu kardeşi Noah Lemina da önemli bir futbolcu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Noah, PSG'den aldığı 3 yıllık sözleşme teklifini kabul etti.
Mario Lemina'nın 2005 doğumlu kardeşi Noah Lemina da önemli bir futbolcu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Noah, PSG'den aldığı 3 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. 2018 yılında Paris Saint-Germain Akademisi'nde giren Noah Lemina, gösterdiği gelişim üzerine Fransız ekibinde kalmayı garantiledi. Lemina'nın PSG U17 takımında görev alacağı da belirtildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...