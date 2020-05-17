Lemina PSG'de!

Mario Lemina'nın 2005 doğumlu kardeşi Noah Lemina da önemli bir futbolcu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Noah, PSG'den aldığı 3 yıllık sözleşme teklifini kabul etti.

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MarioLemina'nın 2005 doğumlu kardeşi Noah Lemina da önemli bir futbolcu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Noah, PSG'den aldığı 3 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. 2018 yılında Paris Saint-Germain Akademisi'nde giren Noah Lemina, gösterdiği gelişim üzerine Fransız ekibinde kalmayı garantiledi. Lemina'nın PSG U17 takımında görev alacağı da belirtildi.