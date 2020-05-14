Fatih Terim'den flaş sözler: Eğer oynanacaksa...

Son dakika haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam "Kolay bir süreçten geçmiyoruz. Karar vermek, sorumluluk almak hiç kolay değil. Hak veriyor ve saygı duyuyorum. Ancak insan hayatından söz edilen bir ortamda, bu kadar belirsizliğin bulunduğu koşullarda, aceleci değil temkinli olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalar yapıyor. GS TV'ye konuşan Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ahmet Bey'i arayıp geçmiş olsun diledim. Bu vesileyle, şu ana kadar yakalanan herkese de geçmiş olsun. Beşiktaş maçından sonra bir konuşma yaptım ama o sürede hiçbir sakatı, cezalısı olmayan, son 10 maçını da kaybetmemiş bir takım olarak ilk kelamı da biz ettik."

"Sadece kendi evlatlarımın değil, futbol camiasının canından öte bir şey yoktur. Belki sesim biraz yükselmiş olabilir ondan ötürü kimse kusura bakmasın ama o anın öyle ifade edilmesi gerekiyordu belki benim tarafımdan..."

"Öncelik, insan sağlığını korumak. O günlerde vaka sayısı çok azdı. Sayı şu anki gibi binlerle ifade edilmiyor. Şimdi baktığınız zaman dile kolay aşağı yukarı 4 bine yakın canımız gitti. Kimini abisi, ablası, babası, annesi.. O kadar kötü ve hızla yayılan bir meret ki bu kimseye acımıyor maalesef."

"TESTİN POZİTİF OLDUĞUNA İNANMAYANLAR BİLE OLDU"

"Testin pozitifliğine inanmayanlar oldu, virüsün futbol dışı kaynaklı alındığı bile söylendi. Bu ülkede fikir, görüş ayrılığı olabilir ama insan hayatı ve sağlığı üzerinden polemik yaratılamaz, yaratılmamalıdır"

"HALEN BELİRSİZLİK VAR"

"Halen belirsizlik var. Ne yapacağını bilmeyen, yetki-sorumlu bulamayan bir durumda bırakılıyoruz. Testi bir defa semptom olmadan yaptıramıyorsunuz. Diyelim aldınız yaptırdınız, test negatif çıktı. Peki adam akşam evine gidiyor, markete gidiyor. Testin anlamı kalmıyor. Bu sabah saat 10'da tekrar bir test yaptırdık. Testin sonuçlarını da henüz bilmiyoruz, inşallah hiçbir şey çıkmaz"

"Dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birine sahibiz. Buna çok güvendim ve oyuncularımın hiçbirine, ülkelerine gitmelerine izin vermedim. Direkt olarak bunun hiç güvenli olmadığını, en güvenli ülkenin Türkiye olduğunu, ülkemizin en iyi şartlarda buna cevap verdiğini ve gitmemeleri gerektiğini söyledim. Sağ olsunlar, onlar da beni kırmadı. Ne kadar haklı olduğumuz da görüldü"

"ACELECİ DEĞİL TEMKİNLİ OLMALIYIZ"

"Kolay bir süreçten geçmiyoruz. Karar vermek, sorumluluk almak hiç kolay değil. Hak veriyor ve saygı duyuyorum. Ekonomik, idari, psikolojik ve hatta sosyal hasarın bedelini de ödemek kolay değil. Kulüplerin ekonomik batağını, UEFA'nın beklentilerini, her şeyi düşünüyorum. Ancak insan hayatından söz edilen bir ortamda, bu kadar belirsizliğin bulunduğu koşullarda, aceleci değil temkinli olmak zorundayız."

"Süper Lig ya da diğer liglerdeki pek çok meslektaşım arıyor, fikirlerimizi paylaşıyoruz. Kimse oynansın ya da oynanmasın diye kesin bir şey diyemiyor. Oynanmaması belki de en son istek. Ancak oynayacaksak, doğru zamanda, maksimum tedbirle oynanmalı. Eğer ligler oynanacak tüm kurallar iyice belirlenmeli, yerine getirilmeli ve bunlar kontrol edilmelidir. Oynayacaksak, hep birlikte tüm hazırlıkları yapalım"

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