14 Mayıs 2020, Perşembe

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Galatasaray'a Diagne müjdesi! Yeni takımı belli oldu

Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge takımına kiraladığı ve gelecek sezon teknik direktör Fatih Terim tarafından kadroda düşünülmeyen Mbaye Diagne ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte sarı-kırmızılı takıma dönecek olan Senegalli golcünün yeni takımı belli oldu. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 13:56 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 13:58
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Galatasaray'a Diagne müjdesi! Yeni takımı belli oldu

Gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan ve iç transferde radikal kararlar almaya hazırlanan Galatasaray'da gündem maddelerinden biri de Mbaye Diagne'nin geleceği...

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Galatasaray'a Diagne müjdesi! Yeni takımı belli oldu

Cimbom, Senegalli golcüyü geçtiğimiz sezon 13 milyon Euro karşılığında Kasımpaşa'dan transfer etmişti.

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Galatasaray'a Diagne müjdesi! Yeni takımı belli oldu

Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla isteneni veremeyen ve disiplinsiz davranışlarıyla tepki toplayan Diagne, sezon başında Club Brugge takımına kiralanmıştı.

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Galatasaray'a Diagne müjdesi! Yeni takımı belli oldu

Disiplinsiz davranışlarına Belçika ekibinde de devam eden ve teknik direktör Phillipe Clement tarafından kadro dışı bırakılan 28 yaşındaki futbolcu, son olarak ev sahibi ile mahkemelik olmuştu.

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Galatasaray'a Diagne müjdesi! Yeni takımı belli oldu

Sezon sonunda yeniden sarı-kırmızılı takıma dönecek olan Diagne, teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezon planlamasında yer almıyor.

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