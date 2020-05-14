Galatasaray'a Diagne müjdesi! Yeni takımı belli oldu

Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge takımına kiraladığı ve gelecek sezon teknik direktör Fatih Terim tarafından kadroda düşünülmeyen Mbaye Diagne ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte sarı-kırmızılı takıma dönecek olan Senegalli golcünün yeni takımı belli oldu. Son dakika Galatasaray haberleri...

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Giriş Tarihi: 14.05.2020 13:56 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 13:58 ABONE OL