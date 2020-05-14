14 Mayıs 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın teklifini açıkladı! Transfer...

Liglerin yeniden başlama kararının ardından antrenmanlara başlayan Galatasaray, bir taraftan da yeni sezonun kadrosunu planlamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda transferde flaş gelişmeler yaşanırken, 21 yaşındaki Faslı oyuncu Cimbom'un kendisine teklif yaptığını açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 17:19 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 17:19
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Galatasaray'ın teklifini açıkladı! Transfer...

Galatasaray'da transfer için dev bir harekat başladı... Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamalarını yapan sarı kırmızılılar, hedefindeki isimleri bir bir belirledi.

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Galatasaray'ın teklifini açıkladı! Transfer...

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gündemdeki isimleri masaya yatıran sarı kırmızılılar, genç isimlere yönelmeyi tercih ederken, pandemi sonrasında elini güçlü tutmak istiyor.

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Galatasaray'ın teklifini açıkladı! Transfer...

Bu bağlamda çalışmalarını yürüten sarı kırmızılıların transfer listesine sürpriz bir ismi aldığı hatta teklifini yaptığı iddia edilmişti.

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Galatasaray'ın teklifini açıkladı! Transfer...

Terim'in sezon başında yaşadığı gerek sakatlıklar, gerekse anlaşmazlıklar nedeniyle önceliğinin 'savaşçı ve başarıya aç isimler' olduğu biliniyor.

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Galatasaray'ın teklifini açıkladı! Transfer...

Bu bağlamda sarı kırmızılı kulübün hocasının, savunmanın çeşitli bölgelerinde forma giyen Faslı Achraf Dari'ye kancayı attığı aktarıldı.

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