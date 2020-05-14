Galatasaray'ın teklifini açıkladı! Transfer...

Liglerin yeniden başlama kararının ardından antrenmanlara başlayan Galatasaray, bir taraftan da yeni sezonun kadrosunu planlamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda transferde flaş gelişmeler yaşanırken, 21 yaşındaki Faslı oyuncu Cimbom'un kendisine teklif yaptığını açıkladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 14.05.2020 17:19 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 17:19 ABONE OL