14 Mayıs 2020, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Başkan Erdoğan'dan Ahmet Nur Çebi ve Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüsü testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak şifa dileklerini iletti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmet Nur Çebi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Erdoğan, Çebi'ye ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise bir süre önce beyin ameliyatı geçiren ve taburcu olan Mustafa Cengiz ile görüştü. Erdoğan, başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde