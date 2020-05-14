Başkan Erdoğan'dan Ahmet Nur Çebi ve Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüsü testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak şifa dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmet Nur Çebi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Erdoğan, Çebi'ye ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise bir süre önce beyin ameliyatı geçiren ve taburcu olan Mustafa Cengiz ile görüştü. Erdoğan, başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

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