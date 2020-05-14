14 Mayıs 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Başkan Erdoğan'dan Ahmet Nur Çebi ve Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun telefonu

Başkan Erdoğan'dan Çebi ve Cengiz'e geçmiş olsun telefonu
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 Giriş Tarihi: 14.05.2020

Erdoğan, corona virüsü testi pozitif çıkan Kulübü Başkanı ve geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak şifa dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Erdoğan, Çebi'ye ve camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise bir süre önce beyin ameliyatı geçiren ve taburcu olan Mustafa Cengiz ile görüştü. Erdoğan, başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ahmet Nur Çebi corona virüsüne yakalandı! haberin devamı

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