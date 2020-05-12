12 Mayıs 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Radamel Falcao'dan ses seda yok!

Aradığınız Falcao'ya ulaşılamıyor!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.05.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglere ara verilmiş ve kulüpler mali darboğaza girmişti. Mağaza, stat ve maç günü, yayın gelirleri gibi birçok kalemde gelirleri kesilen , yıldız oyuncularından indirim talep etmişti. Bu kapsamda takımın en çok kazanan oyuncusu , sarı-kırmızılı yönetimin bu çağrısına cevap vermedi. İşte detaylar...

Garanti ücreti 5 milyon Euro olan ve bonuslarla birlikte yıllık yaklaşık 7 milyon Euro kazanan , sarı-kırmızılı yönetimin indirim talebine cevap vermedi.

Sabah'ın haberine göre; Corona virüsü nedeniyle futbolda tüm gelirleri duran G.Saray'da yönetim oyunculardan indirim istemişti. Kaptanlar Selçuk ve Muslera indirimi kabul etse de özellikle yabancılar buna soğuk bakıyor. Tek tek görüşmelerle bir yol haritası çizmeyi planlayan sarı-kırmızılıları asıl düşündüren isim ise Radamel Falcao… Yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun ilk yarısında faydalı olamayan Kolombiyalı, 5 milyon Euro garanti ücreti ve 1.9 milyon Euro'luk performans primi ile kasayı çok zorluyor. İndirim çağrısına da sessiz kalan golcü futbolcuda gelinen son durum şöyle:

Galatasaray'da Andone'nin yerine 22'lik golcü! İlk temas kuruldu

SUUDİ ARABİSTAN PLANI YATTI

1- Mali olarak sıkıntıya giren sarı-kırmızılı kulüpte oyunculardan nisan ve mayıs aylarına ait maaşlarından feragat etmeleri istendi. 1 milyon Euro alacağı bulunan Falcao'dan olumlu cevap gelmedi.
2- 'le sözleşme uzatma kararı alan Al-Hilal, Radamel Falcao'yu gündeminden çıkardı ve yıldız oyuncunun 'a satılma ihtimali ortadan kalktı.
3- Yönetim takımda kalması halinde Falcao'dan garanti ücretinde yüzde 30 indirim bekliyor.
4- Takım arkadaşı Muslera'nın aksine Kolombiyalı yıldız henüz maddi fedakârlık adına herhangi bir somut adım atmadı.

F.Bahçe ve G.Saray'dan dev transfer savaşı! Emre ve Mert Hakan derken... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Kupaları da tutuyor! Cimbom'da Muslera rüzgarı Kupaları da tutuyor! Cimbom'da Muslera rüzgarı
Yıldız isimden Fatih Terim'e telefon! Merak etmeyin... Yıldız isimden Fatih Terim'e telefon! "Merak etmeyin..."
F.Bahçe ve G.Saray'dan dev transfer savaşı! Emre ve Mert Hakan derken... F.Bahçe ve G.Saray'dan dev transfer savaşı! Emre ve Mert Hakan derken...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör