Galatasaray'da Radamel Falcao'dan ses seda yok!

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglere ara verilmiş ve kulüpler mali darboğaza girmişti. Mağaza, stat ve maç günü, yayın gelirleri gibi birçok kalemde gelirleri kesilen Galatasaray, yıldız oyuncularından indirim talep etmişti. Bu kapsamda takımın en çok kazanan oyuncusu Radamel Falcao, sarı-kırmızılı yönetimin bu çağrısına cevap vermedi. İşte detaylar...

Garanti ücreti 5 milyon Euro olan ve bonuslarla birlikte yıllık yaklaşık 7 milyon Euro kazanan Radamel Falcao, sarı-kırmızılı yönetimin indirim talebine cevap vermedi.

Sabah'ın haberine göre; Corona virüsü nedeniyle futbolda tüm gelirleri duran G.Saray'da yönetim oyunculardan indirim istemişti. Kaptanlar Selçuk ve Muslera indirimi kabul etse de özellikle yabancılar buna soğuk bakıyor. Tek tek görüşmelerle bir yol haritası çizmeyi planlayan sarı-kırmızılıları asıl düşündüren isim ise Radamel Falcao… Yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun ilk yarısında faydalı olamayan Kolombiyalı, 5 milyon Euro garanti ücreti ve 1.9 milyon Euro'luk performans primi ile kasayı çok zorluyor. İndirim çağrısına da sessiz kalan golcü futbolcuda gelinen son durum şöyle:

SUUDİ ARABİSTAN PLANI YATTI

1- Mali olarak sıkıntıya giren sarı-kırmızılı kulüpte oyunculardan nisan ve mayıs aylarına ait maaşlarından feragat etmeleri istendi. 1 milyon Euro alacağı bulunan Falcao'dan olumlu cevap gelmedi.

2- Gomis'le sözleşme uzatma kararı alan Al-Hilal, Radamel Falcao'yu gündeminden çıkardı ve yıldız oyuncunun Suudi Arabistan'a satılma ihtimali ortadan kalktı.

3- Yönetim takımda kalması halinde Falcao'dan garanti ücretinde yüzde 30 indirim bekliyor.

4- Takım arkadaşı Muslera'nın aksine Kolombiyalı yıldız henüz maddi fedakârlık adına herhangi bir somut adım atmadı.

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