16 Mayıs 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Florin Andone yeni tip corona virüsü (Covid-19) olduğu iddialarını yalanladı!

Andone'den corona virüsü açıklaması!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.05.2020

'ın sezon başında ekiplerinden Brighton & Hove Albion'dan kiraladığı , yeni tip corona virüsü (Covid-19) olduğu iddialarını hesabından yalanladı.

'da kiralık olarak forma giyen , yeni tip corona virüsü (Covid-19) olduğu iddialarını hesabından yalanladı.

Rumen forvet yaptığı açıklamada, "Sağlığım hakkında bazı haberler gördüm. Herhangi bir virüs belirtisi göstermediğimi ve iyi olduğumu açıkça belirtmek istiyorum. Hem cuma hem de perşembe günü ilgili testleri yaptık ve sonuçlar negatifti" ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki golcü, bu sezon sarı-kırmızılılarda 14 maça çıkarken 3 gol atmıştı.

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