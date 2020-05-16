16 Mayıs 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Radamel Falcao'dan flaş corona virüsü paylaşımı!

Falcao'dan flaş corona virüsü paylaşımı!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 Giriş Tarihi: 16.05.2020

'ın Kolombiyalı yıldızı , hesabından serzenişte bulundu. 34 yaşındaki futbolcu, "Gollerden sonra sarılmanın yasak olmasının teknik bir nedeni var mı? Maç boyunca sürekli temas halindeyiz. Kornerlerde savunmacılar üstünüzde ve barajlarda yan yanalar." dedi.

Sezon başında 'da olarak dünyada büyük yankı uyandıran , corona virüsü salgınının ardından Bundesliga'nın başlaması sonrası hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Futbolcuların gol sevinci sonrası neden sarılamadığın merak ettiğini belirten tecrübeli yıldız, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Futbolun geri dönmesiyle birlikte merak ediyorum, gollerden sonra sarılmanın yasak olmasının teknik bir nedeni var mı? Maç boyunca sürekli temas halindeyiz. Kornerlerde savunmacılar üstünüzde ve barajlarda yan yanalar." ifadelerini kullandı.

Falcao'nun bu paylaşımı on binlerce etkileşim aldı. İşte o paylaşım:

G.Saray'dan sürpriz transfer! 'Yeni Neymar' Aslan oluyor haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Diagne ile ilgili karar verildi! Satılacak ama... Diagne ile ilgili karar verildi! Satılacak ama...
Andone'den corona virüsü açıklaması! Andone'den corona virüsü açıklaması!
Jardel Emre Belözoğlu'nu yok saydı! Bu kez... Jardel Emre Belözoğlu'nu yok saydı! Bu kez...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör