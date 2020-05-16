Radamel Falcao'dan flaş corona virüsü paylaşımı!
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, sosyal medya hesabından serzenişte bulundu. 34 yaşındaki futbolcu, "Gollerden sonra sarılmanın yasak olmasının teknik bir nedeni var mı? Maç boyunca sürekli temas halindeyiz. Kornerlerde savunmacılar üstünüzde ve barajlarda yan yanalar." dedi.
Sezon başında Galatasaray'da transfer olarak dünyada büyük yankı uyandıran Radamel Falcao, corona virüsü salgınının ardından Bundesliga'nın başlaması sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Futbolcuların gol sevinci sonrası neden sarılamadığın merak ettiğini belirten tecrübeli yıldız, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Futbolun geri dönmesiyle birlikte merak ediyorum, gollerden sonra sarılmanın yasak olmasının teknik bir nedeni var mı? Maç boyunca sürekli temas halindeyiz. Kornerlerde savunmacılar üstünüzde ve barajlarda yan yanalar." ifadelerini kullandı.
Falcao'nun bu paylaşımı on binlerce etkileşim aldı. İşte o paylaşım:
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