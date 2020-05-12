Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş derken...

Dünyayı etkisi altına alan ve hayatı durma noktasına getiren yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından takviye çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ile Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi. Demir Grup Sivassporlu futbolcular Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ı renklerine bağlamak için girişimlerini sürdüren iki ezeli rakibin sürpriz bir ismin transferi için daha harekete geçtikleri öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 12.05.2020 02:07 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 06:39 ABONE OL