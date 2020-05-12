12 Mayıs 2020, Salı

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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş derken...

Dünyayı etkisi altına alan ve hayatı durma noktasına getiren yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından takviye çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ile Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi. Demir Grup Sivassporlu futbolcular Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ı renklerine bağlamak için girişimlerini sürdüren iki ezeli rakibin sürpriz bir ismin transferi için daha harekete geçtikleri öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.05.2020 02:07 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 06:39
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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş derken...

Süper Lig'de corona virüsü salgını nedeniyle 12 Haziran'da başlaması planlanan ligler için takımlar sahaya inerken, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş derken...

Yeni sezonda zirve yarışı verecek olan Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ile Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş derken...

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşle şampiyonluk yarışından uzaklaşan ve yaz transfer döneminde yapacağı hamlelerle yeni sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Fenerbahçe'de öncelik yeni teknik direktöre verildi.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş derken...

Ligin sona ermesinin ardından futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu'nu sportif direktörlük görevine getirecek olan Kanarya, son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştıran Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş derken...

Sarı-lacivertlilerin, 48 yaşındaki teknik adamda son anda bir pürüz çıkması halinde takımın başına Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'u getirmeyi planladığı öğrenildi.

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