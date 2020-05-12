12 Mayıs 2020, Salı

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Galatasaray'da Andone'nin yerine 22'lik golcü! İlk temas kuruldu

Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da gündem forvet transferi... Sezon başında Brighton'dan kiraladığı Florin Andone ile yollarını ayıracak Cimbom, Rumen golcünün alternatifini buldu. İspanyol basınında ortaya atılan iddiaya göre sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki yıldız golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 12.05.2020 02:22 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 06:39
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Galatasaray'da Andone'nin yerine 22'lik golcü! İlk temas kuruldu

Bir yandan ekonomik koşullara uyum sağlamaya çalışan Galatasaray, bir yandan da yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor.

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Galatasaray'da Andone'nin yerine 22'lik golcü! İlk temas kuruldu

Kiralık sözleşmesi bitecek olan Andone'nin yerine düşünülen 22 yaşındaki forvet için İspanya'dan olumlu haberler gelmeye devam ediyor.

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Galatasaray'da Andone'nin yerine 22'lik golcü! İlk temas kuruldu

Sarı-kırmızılı takımın transfer hedefinde yer alan Luis Suarez'in kiralık olarak formasını giydiği Zaragoza bölgesinin yerel gazetesi El Periodico, Kolombiyalı golcü için Lazio'nun herhangi bir teklifi olmadığını, menajeriyle temas kurmadığını ve oyuncuyla ilgilenmediğini yazdı.

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Galatasaray'da Andone'nin yerine 22'lik golcü! İlk temas kuruldu

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Napoli ve Valencia dışında Atletico Madrid'in de Suarez ile anıldığı ancak bu takımların da herhangi bir ilgisi olmadığını belirtti.

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Galatasaray'da Andone'nin yerine 22'lik golcü! İlk temas kuruldu

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Zaragoza'nın yeni bir kiralama dışında şansı kalmadığı ortamda Suarez için en ciddi rakiplerin Real Betis, Galatasaray ve Getafe olduğunu iddia etti.

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