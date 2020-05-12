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GALATASARAY

Galatasaray'da Fernando Muslera rüzgarı! Kupaları da tutuyor

Kupaları da tutuyor! Cimbom'da Muslera rüzgarı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.05.2020

'da şüphesiz taraflı tarafsız herkesin sempatisini kazanan oyunculardan birisi ... 2011 senesinde geldiği Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla Uruguaylı file bekçisi, sarı-kırmızılı takımın kazandığı kupalarda başrol olmuştu. Tecrüceli kaleci, Cimbom'da 14 kupa kaldırdı. İşte detaylar...

2011 yazında 6 milyon 750 bin Euro ve 'nın bonservisi karşılığında Lazio'dan edilen , 'a adeta bir yıldız taktı. Uruguaylı file bekçisi, kazandığı şampiyonluklar ve gösterdiği performansla adını sarı-kırmızılı kulübün tarihine yazdırdı.

Fanatik'in haberine göre; 9 sezondur Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera, daha uzun yıllar eldivenleri çıkartmayacak. 2017'de 4 sene uzatılan sözleşmesi gelecek sezon sonu bitecek olan Uruguaylı file bekçisi ile yönetim 3 yıllık yeni bir mukavele imzalamaya hazırlanıyor. 33 yaşındaki kaleci bir sürpriz olmazsa 2024'e kadar Galatasaray'da kalacak.

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14 KUPA İLE REKOR KIRDI

Sadece taraftarların sevgilisi olmakla kalmayan, gösterdiği performansla rakiplerin de takdirini kazanıp, adeta Türk futbolunun Galatasaray adına seyrini değiştiren Muslera, geldiğinden beri tam 14 kupa kazandı. 5 lig şampiyonluğu yaşayan, 4 kaldıran 33 yaşındaki kaleci, 5 kez de sevincini tattı ve Galatasaray tarihine adını yazdırdı.

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EMRE'DEN BÜYÜK İTİRAF

Önceki gün Arda Turan ile Instagram üzerinden yaptığı canlı yanında Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu da Muslera'ya övgüler yağdırmıştı. "Türk futbolunda en başarılı 3 yabancısı Hagi, Alex, Muslera'dır" diyen Emre, Galatasaray'ın son yıllarda Fenerbahçe ile arayı açmasının en büyük nedeninin Muslera olduğunu belirtmişti.

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