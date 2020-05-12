Galatasaray'da Fernando Muslera rüzgarı! Kupaları da tutuyor

Galatasaray'da şüphesiz taraflı tarafsız herkesin sempatisini kazanan oyunculardan birisi Fernando Muslera... 2011 senesinde geldiği Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla Uruguaylı file bekçisi, sarı-kırmızılı takımın kazandığı kupalarda başrol olmuştu. Tecrüceli kaleci, Cimbom'da 14 kupa kaldırdı. İşte detaylar...

2011 yazında 6 milyon 750 bin Euro ve Lorik Cana'nın bonservisi karşılığında Lazio'dan transfer edilen Fernando Muslera, Galatasaray'a adeta bir yıldız taktı. Uruguaylı file bekçisi, kazandığı şampiyonluklar ve gösterdiği performansla adını sarı-kırmızılı kulübün tarihine yazdırdı.

Fanatik'in haberine göre; 9 sezondur Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera, daha uzun yıllar eldivenleri çıkartmayacak. 2017'de 4 sene uzatılan sözleşmesi gelecek sezon sonu bitecek olan Uruguaylı file bekçisi ile yönetim 3 yıllık yeni bir mukavele imzalamaya hazırlanıyor. 33 yaşındaki kaleci bir sürpriz olmazsa 2024'e kadar Galatasaray'da kalacak.

14 KUPA İLE REKOR KIRDI

Sadece taraftarların sevgilisi olmakla kalmayan, gösterdiği performansla rakiplerin de takdirini kazanıp, adeta Türk futbolunun Galatasaray adına seyrini değiştiren Muslera, geldiğinden beri tam 14 kupa kazandı. 5 lig şampiyonluğu yaşayan, 4 Türkiye Kupası kaldıran 33 yaşındaki kaleci, 5 kez de Süper Kupa sevincini tattı ve Galatasaray tarihine adını yazdırdı.

EMRE'DEN BÜYÜK İTİRAF

Önceki gün Arda Turan ile Instagram üzerinden yaptığı canlı yanında Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu da Muslera'ya övgüler yağdırmıştı. "Türk futbolunda en başarılı 3 yabancısı Hagi, Alex, Muslera'dır" diyen Emre, Galatasaray'ın son yıllarda Fenerbahçe ile arayı açmasının en büyük nedeninin Muslera olduğunu belirtmişti.

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