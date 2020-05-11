Canlı yayında duyurdu! İşte Galatasaray'ın transfer etmek istediği 2 isim...

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, sabah.com.tr Spor Servisi'nin Instagram canlı yayınına katıldı. Samimi açıklamalarda bulunan Bal, Galatasaray'ın transfer listesinde olan iki ismi de açıkladı. İşte detaylar...

Çaykur Rizespor Spor Direktörü Yılmaz Bal, Sabah.com.tr Spor Servisi'nin düzenlediği Instagram canlı yayında soruları yanıtladı. Corona virüsü ve futbol gündemiyle alakalı konuşan Bal, flaş transfer itiraflarında bulundu.

İşte Yılmaz Bal'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Maçlar oynanacak mı belli değil. Önümüzdeki yıllar sadece futbol için değil her alan için zor."

"POZİTİF VAKAYA RASTLAMADIK"

Takımın son durumunu değerlendiren Bal, takımda herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını kaydetti ve şunları dedi:

"TFF'nin sunduğu protokol gereği corona virüsü testi uygulamaya devam ediyor. Şimdiye kadar takımımızda pozitif bir vakaya rastlamadık. Umuyorum bundan sonra da rastlamayız. Tüm ülke olarak bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum."

"İLGİ SADECE GALATASARAY'DAN DEĞİL"

Bal, Instagram canlı yayınında takımın transfer gündemini de ele alırken, "Transferlerle ilgili bir gelişme var mı?" sorusuna ise şunları söyledi: "Gökhan Akkan son 5 yıldır takımımızın kalesini koruyor. Form grafiğini de sürekli artırdı ve Milli Takım'a kadar yükseldi. Kaleci arayan takımlar için tabii ki gözde durumda. Oğulcan Çağlayan ise şansını çok iyi kullandı. sözleşmesi sona erecek ama Oğulcan ile görüştüm 8 maç daha bizle. Bu iki futbolcu da Galatasaray'ın değil tüm büyük takımların radarında diyebiliriz."

"GALATASARAY'DA BAŞARILI OLURLAR"

Adı Galatasaray ile anılan Demir Grup Sivasspor futbolcularından Emre Kılınç ile Mert Hakan Yandaş hakkında konuşan Bal, "Emre Kılınç ile Mert Hakan ile de çalıştım. Mert Hakan gerçekten çok yetenekli, 3. Lig'de Tirespor'dan beri takip ediyorum. Emre ile 1,5 sezon geçirdim. Sadece Türkiye'de değil yurt dışında da başarılı olurlar. Galatasaray'a giderlerse başarılı olurlar." dedi.

"TEKLİF GELİRSE YÖNETİMLE DEĞERLENDİRİRİZ"

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, sezon başında ve devre arasında ismi Fenerbahçe ile geçen Melnjak için ise şu ifadeleri kullandı: "Devre arasında Dario Melnjak ile konuştum. Fenerbahçe resmi bir teklifte bulunmadı. Zaten bizle sözleşmesi devam ediyor. Bizle olmaktan da mutlu. Ama bir teklif gelirse yönetimle oturur değerlendiririz."

"TRANSFERDE TAKAS DÖNEMİ BAŞLAYABİLİR"

Futbolda artık hiçbir şeyin hemen hemen eskisi gibi olmayacağını, kulüplerin mali anlamda çok daha fazla dikkat edeceğini savunan Bal, "Yeni dönemde transferler takas odaklı olabilir. Biz Muriqi'yi gönderirken Fenerbahçe'den topçu aldık mesela. Dolayısıyla ekonomik anlamda kulüpler ince eleyip sık dokuyacaklar. Şimdilik hep birlikte lig nasıl başlayacak ve nasıl bitecek görmek lazım."

"RIZA ÇALIMBAY'A KATILIYORUM"

12 Haziran'da liglerin başlayacağını duyuran TFF'nin bu kararını değerlendiren Rıza Çalımbay'ın "Benim düşüncem ligi Temmuz ayının sonunda oynatabiliriz. Çünkü oyuncular mental anlamda kötü durumda. Temmuz ayının sonuna kadar oyuncular hem mental, hem de fiziksel olarak daha iyi hazırlanabilir." sözlerine katıldığını kaydeden Bal, "Rıza hocamızın bu söylemleri son derece doğru. Bence de işaret ettiği tarih doğru ve yerindedir" dedi.

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