10 Mayıs 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da büyük şok! Türkiye'ye dönemiyor

Süper Lig'de corona virüsü etkisini en derinden hisseden kulüplerin başında kuşkusuz Galatasaray geliyor. Dana önce teknik direktör Fatih Terim ve sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın corona testlerinin pozitif çıktığı açıklanmış, yoğun tedavinin ardından iki isim iyileşerek taburcu olmuştu. Cimbom'da büyük bir sıkıntı daha ortaya çıktı. Galatasaray için çok önemli bir isim yaptığı açıklamada Türkiye'ye dönemediğini açıkladı. İşte o isim ve açıklaması...

Giriş Tarihi: 10.05.2020 21:30 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 22:29
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Galatasaray'da büyük şok! Türkiye'ye dönemiyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle Türkiye'de de ligler iptal olmuştu.

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Galatasaray'da büyük şok! Türkiye'ye dönemiyor

Hayatın normal akışını büyük ölçüde etkileyen Covid-19 salgınından en çok etkilenen kulüplerden biri de Galatasaray olmuştu.

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Galatasaray'da büyük şok! Türkiye'ye dönemiyor

Sarı-kırmızılılarda ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay, yönetici Mahmut Recevik ve teknik direktör Fatih Terim'in corona virüsü testlerinin pozitif çıkması camiada büyük bir şok etkisi yaratmıştı.

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Galatasaray'da büyük şok! Türkiye'ye dönemiyor

Galatasaray'da Covid-19 nedeniyle şok bir gelişme daha yaşandı. İşte detaylar...

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Galatasaray'da büyük şok! Türkiye'ye dönemiyor

BARTALI AÇIKLAMADA BULUNDU

Galatasaray'ın fizik kondisyoneri, performans antrenörü Alberto Bartali, corona virüsü süreciyle ilgili konuştu.

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