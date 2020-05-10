10 Mayıs 2020, Pazar
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Galatasaray'da büyük şok! Türkiye'ye dönemiyor
Süper Lig'de corona virüsü etkisini en derinden hisseden kulüplerin başında kuşkusuz Galatasaray geliyor. Dana önce teknik direktör Fatih Terim ve sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın corona testlerinin pozitif çıktığı açıklanmış, yoğun tedavinin ardından iki isim iyileşerek taburcu olmuştu. Cimbom'da büyük bir sıkıntı daha ortaya çıktı. Galatasaray için çok önemli bir isim yaptığı açıklamada Türkiye'ye dönemediğini açıkladı. İşte o isim ve açıklaması...
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