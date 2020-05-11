11 Mayıs 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fatih Terim corona virüsü sonrasında Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip corona virüsü (Covid-19) sonrasında ilk kez takımının başında antrenmana çıktı. Tecrübeli teknik adam, maskesiyle takımının başında yer aldı. İşte sarı-kırmızılıların bugünkü antrenmanından kareler...

Giriş Tarihi: 11.05.2020 14:44 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 14:46
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Fatih Terim corona virüsü sonrasında Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray Futbol Takımı, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde antrenmanını gerçekleştirdiğini açıkladı.

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Fatih Terim corona virüsü sonrasında Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı

Corona virüsü sonrası tecrübeli teknik adam ilk kez takımının başında yer aldı.

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Fatih Terim corona virüsü sonrasında Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı

İşte antrenmandan kareler...

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Fatih Terim corona virüsü sonrasında Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı
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Fatih Terim corona virüsü sonrasında Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı
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