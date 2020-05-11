11 Mayıs 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Fatih Terim Benjamin Tetteh'i istedi! Galatasaray...

Fatih Terim vazgeçmiyor! Yine o yıldızı istedi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.05.2020

Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'ın transfer gündeminde uzun süre yer kaplayan Benjamin Tetteh, teknik direktör Fatih Terim'in bir numaralı isteğiydi. Tecrübeli teknik adam, Tetteh isteğini yineledi.

Corona virüsü salgını sonrası lige verilen arada yeni sezonun transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray, bitmeyen sevdası Benjamin Tetteh için yeniden harekete geçiyor.

Yeni Asır'da yer alan habere göre transferi öncesi ismi defalarca gündeme gelen 'ın başarılı golcüsü yeniden sarı-kırmızılıların listesine dahil edildi.

Yıldız oyuncu bu sezon kulübü ile ligde 6, kupada 1 gol kaydederken ile oynanan iki Avrupa Ligi mücadelesinde de sahada yer almış ancak gol atamamıştı. 22 yaşındaki futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi iki yıl daha devam ederken kiralık formülü masada duruyor.

Fatih Terim listeyi verdi! G.Saray transferde atağa kalkıyor haberin devamı

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