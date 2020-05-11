Fatih Terim Benjamin Tetteh'i istedi! Galatasaray...
Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'ın transfer gündeminde uzun süre yer kaplayan Benjamin Tetteh, teknik direktör Fatih Terim'in bir numaralı isteğiydi. Tecrübeli teknik adam, Tetteh isteğini yineledi.
Corona virüsü salgını sonrası lige verilen arada yeni sezonun transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray, bitmeyen sevdası Benjamin Tetteh için yeniden harekete geçiyor.
Yeni Asır'da yer alan habere göre Radamel Falcao transferi öncesi ismi defalarca gündeme gelen Sparta Prag'ın başarılı golcüsü yeniden sarı-kırmızılıların listesine dahil edildi.
Yıldız oyuncu bu sezon kulübü ile ligde 6, kupada 1 gol kaydederken Trabzonspor ile oynanan iki Avrupa Ligi mücadelesinde de sahada yer almış ancak gol atamamıştı. 22 yaşındaki futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi iki yıl daha devam ederken kiralık formülü masada duruyor.
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