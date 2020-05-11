Galatasaray'da Hasan Şaş istifa etti!

Galatasaray'da flaş istifa... Galatasaray'da Yardımcı Antrenör Hasan Şaş, kendi isteği ile görevinden istifa ettiğini açıkladı. Şaş, Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım. Bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını üstlenen Hasan Şaş, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını ifade eden Şaş, sarı kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.

Hasan Şaş'ın açıklamaları şu şekilde: "Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım. Bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim. Hoşçakalın."

DİĞER