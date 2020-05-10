Galatasaray'ın Mert Hakan Yandaş'a vereceği para belli oldu!
Süper Lig'e verilen aradan faydalanarak gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Galatasaray, Sivasspor ile sözleşmesi bitecek Mert Hakan Yandaş'ı gündemine almıştı. Sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki oyuncuya vereceği imza parası da belli oldu. İşte detaylar...
Galatasaray'ın transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş için ödeyeceği imza parası belli oldu.
Sarı-kırmızılıların, yetenekli futbolcuya imza parası olarak sadece 200 bin euro ödeyeceği ve bunun da oyuncunun maaşının içinde olacağı belirtildi.
Milliyet'in haberine göre, Mert Hakan Yandaş'la yapılan protokole göre 200 bin euronun TL'ye çevrilerek oyuncunun ücretine yansıtılacağı dile getirildi.
25 yaşındaki futbolcu ile 4 senelik kontrat yapılırken sarı-kırmızılılar yine Sivasspor forması giyen Emre Kılınç ile de anlaşma sağlamıştı. Emre'yle de yine 4. senelik bir anlaşma yapıldı.
SIRADAKİ ADAY ERDOĞAN YEŞİLYURT
Galatasaray, Demir Grup Sivasspor forması giyen ve sezon bitiminde serbest kalacak olan Erdoğan Yeşilyurt'a da talip...
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