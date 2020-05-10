10 Mayıs 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'ın Mert Hakan Yandaş'a vereceği para belli oldu!

Sözleşme şartları belli oldu! İmza ücreti...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.05.2020

'e verilen aradan faydalanarak gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvayan , ile sözleşmesi bitecek 'ı gündemine almıştı. Sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki oyuncuya vereceği imza parası da belli oldu. İşte detaylar...

'ın transferin gözde ismi için ödeyeceği imza parası belli oldu.

Sarı-kırmızılıların, yetenekli futbolcuya imza parası olarak sadece 200 bin euro ödeyeceği ve bunun da oyuncunun maaşının içinde olacağı belirtildi.

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Milliyet'in haberine göre, Mert Hakan Yandaş'la yapılan protokole göre 200 bin euronun TL'ye çevrilerek oyuncunun ücretine yansıtılacağı dile getirildi.

25 yaşındaki futbolcu ile 4 senelik kontrat yapılırken sarı-kırmızılılar yine forması giyen Emre Kılınç ile de anlaşma sağlamıştı. Emre'yle de yine 4. senelik bir anlaşma yapıldı.

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