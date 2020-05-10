10 Mayıs 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a 19'luk stoper! İşte önerilecek rakam

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da yerli oyuncu arayışı sürüyor. Türkiye'den ve Avrupa'dan birçok yerli oyuncuyla temasa geçen sarı-kırmızılılar, Altay forması giyen genç yıldız için harekete geçti. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 10.05.2020 14:07 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 15:26
ABONE OL
  • 1
  • 13
Galatasaray'a 19'luk stoper! İşte önerilecek rakam

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen kulüplerden olan Galatasaray, lige verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaştı.

  • 2
  • 13
Galatasaray'a 19'luk stoper! İşte önerilecek rakam

Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılarak üç kulvarda yarışmayı hedefleyen Cimbom, ilk olarak takımdaki yerli oyuncu sayısını arttırmak istiyor.

  • 3
  • 13
Galatasaray'a 19'luk stoper! İşte önerilecek rakam

Bu doğrultuda oyuncu arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların adı Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Nazım Sangare, Hasan Ali Kaldırım, Enes Ünal, Mert Çetin, Semih Kaya, Arda Turan Mert Müldür, Enes Ünal ve Oğulcan Çağlayan gibi birçok isimle anılırken yönetimden sürpriz bir hamle geldi.

  • 4
  • 13
Galatasaray'a 19'luk stoper! İşte önerilecek rakam

Milliyet'in haberine göre Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkaçar'ı listesine aldı.

  • 5
  • 13
Galatasaray'a 19'luk stoper! İşte önerilecek rakam

1.90 boyundaki sol ayaklı stoperle ilgilenen sarı-kırmızılıların defansta alternatif yaratmaya çalıştığı belirtildi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör