Galatasaray'a 19'luk stoper! İşte önerilecek rakam

Bu doğrultuda oyuncu arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların adı Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Nazım Sangare, Hasan Ali Kaldırım, Enes Ünal, Mert Çetin, Semih Kaya, Arda Turan Mert Müldür, Enes Ünal ve Oğulcan Çağlayan gibi birçok isimle anılırken yönetimden sürpriz bir hamle geldi.