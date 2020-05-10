10 Mayıs 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan flaş Diagne kararı! Fatih Terim...

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne, disiplinsiz davranışlarıyla gündemden düşmemişti. Sezon başında Club Brugge takımına kiralanan Senegalli golcü aynı davranışarını Belçika ekibinde de sürdürmüş ve kadro dışı bırakılmıştı. Teknik direktör Fatih Terim, sezonun sona ermesiyle birlikte yeniden takıma dönecek olan Diagne ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.05.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 10:19
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Galatasaray'dan flaş Diagne kararı! Fatih Terim...

Galatasaray'da yeni sezonda takıma dönecek olan Mbaye Diagne ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'dan flaş Diagne kararı! Fatih Terim...

Sarı-kırmızılılar, geçen sezonun ortasında 10 milyon Euro bonservis karşılığında transfer ettiği Mbaye Diagne için Kasımpaşa'ya ayrıca 3 milyon Euro şampiyonluk bonusu ödedi ancak Diagne bu maliyetinin karşılığını bir türlü veremedi.

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Galatasaray'dan flaş Diagne kararı! Fatih Terim...

4.5 yıllık sözleşme imzalayan Diagne'nin sarı-kırmızılı kulüple 3 yıl daha kontratı bulunuyor.

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Galatasaray'dan flaş Diagne kararı! Fatih Terim...

Galatasaray'a maliyeti toplamda 150 milyon TL'yi geçen Senegalli forvet kiralık gönderildiği Belçika'da da 'istenmeyen adam' oldu.

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Galatasaray'dan flaş Diagne kararı! Fatih Terim...

Club Brugge'de 6 aydır kadro dışı kalan Diagne'den ev sahibi bile şikâyetçi oldu.

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