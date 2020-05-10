Galatasaray ile adı geçiyordu! Josef De Souza...

Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza'nın adı Galatasaray ile anılıyordu. Brezilyalı yıldızın yeni adresini Arap basını duyurdu. İşte detaylar...

Kısa süre önce adı Galatasaray ile anılan Brezilyalı yıldız Josef De Souza'nın hangi takıma transfer olacağı hemen hemen netleşti.

Arap basınında çıkan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen futbolcunun, Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya gideceği belirtildi.

VASCO DA GAMA BAŞKAN ADAYI ONU ÇAĞIRDI

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, Vasco da Gama kulübünün başkan adaylarından birinin Josef'e teklifini yaptığı ve oyuncuyu Brezilya'ya çağırdığı aktarıldı.

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