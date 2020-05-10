10 Mayıs 2020, Pazar
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Galatasaray'ı eleyen Fenerbahçe yarı finale yükseldi!
Türkiye E-Futbol Turnuvası çeyrek finalinde Ferdi Kadıoğlu'nun yönettiği Fenerbahçe, Emre Akbaba'nın yönettiği Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertli takıma turu getiren golü 84. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.
Dünyada hayatı durma noktasına getiren yeni tip corona virüsü salgını (Covid-19) nedeniyle futbolcular evlerinde vakit geçirirken, bu süre zarfında düzenlenen Türkiye E-Futbol Turnvası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray, çeyrek finalde kozlarını paylaştı.
Ferdi Kadıoğlu'nun yönettiği Fenerbahçe, Emre Akbaba'nın yönettiği Galatasaray'ı 84. dakikada Vedat Muriqi'nin attığı 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu.
Turnuvadaki diğer yarı final karşılaşması ise Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor arasında oynanacak.
*Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.
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