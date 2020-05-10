Galatasaray'ı eleyen Fenerbahçe yarı finale yükseldi!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne, disiplinsiz davranışlarıyla gündemden düşmemişti. Sezon başında Club Brugge takımına kiralanan Senegalli golcü aynı davranışarını Belçika ekibinde de sürdürmüş ve kadro dışı bırakılmıştı. Teknik direktör Fatih Terim, sezonun sona ermesiyle birlikte yeniden takıma dönecek olan Diagne ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar...