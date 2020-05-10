10 Mayıs 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'ı eleyen Fenerbahçe yarı finale yükseldi!

Dev derbide kazanan Fenerbahçe!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.05.2020

E-Futbol Turnuvası çeyrek finalinde 'nun yönettiği , 'nın yönettiği 'ı 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertli takıma turu getiren golü 84. dakikada kaydetti.

Dünyada hayatı durma noktasına getiren yeni tip corona virüsü salgını (Covid-19) nedeniyle futbolcular evlerinde vakit geçirirken, bu süre zarfında düzenlenen E-Futbol Turnvası'nda ile , çeyrek finalde kozlarını paylaştı.

'nun yönettiği Fenerbahçe, 'nın yönettiği Galatasaray'ı 84. dakikada 'nin attığı 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu.

Turnuvadaki diğer yarı final karşılaşması ise Demir Grup Sivasspor ile arasında oynanacak.


*Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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