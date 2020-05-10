10 Mayıs 2020, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'den Şener Özbayraklı hamlesi

Şener Özbayraklı'ya sürpriz talip!
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 10.05.2020

ekiplerinden , sezon başında 'den ayrılarak 'a olan ancak sarı-kırmızılı takımda forma şansı bulamayan 'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Listesine Portekizli golcü Eder, Polonyalı Teodorczyk ve Senagalli Babacar gibi isimleri ekleyen 'nin, 'da gözden çıkarılan sağ bek ile ilgilendiği iddia edildi. Menajerlerin Şener'i Göztepe'ye önerdiği ve bütçeye göre transferin netleşeceği kaydedildi.

'un da defansın sağına mutlaka takviye istediği ve Lamine Gassama ile rekabet edebilecek bir oyuncu düşündüğü vurgulandı. Keçiörengücü'nde futbola başlayan 30 yaşındaki oyuncu, Bugsaşspor ve 'da oynadıktan sonra 2015-2016 sezonunda 'nin yolunu tuttu. Sarı-lacivertlilerde 4 sezon forma giyen Şener, bu sezon başında Galatasaray'a imza attı. Ancak Galatasaray'da beklediği süreyi alamayan deneyimli futbolcu, 'de yalnızca 5 maça çıktı.

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