10 Mayıs 2020, Pazar

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer bombası! 'Yeni Firmino' bedavaya gelecek

Şampiyonluk parolasıyla başlayan sezona büyük ölçüde havlu atan Fenerbahçe'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle verilen arada transfer çalışmaları hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde Gölcükspor forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i kadrosuna kattığını duyuran sarı-lacivertliler, 'Yeni Firmino' lakaplı genç yıldızın transferi için düğmeye bastı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 10.05.2020 12:08 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 12:15
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer bombası! 'Yeni Firmino' bedavaya gelecek

Süper Lig'de bitime 8 maç kala lider Trabzonspor'un 13 puan gerisinde yer alan zirve yarışının bir hayli uzağında kalan Fenerbahçe'de gözler şimdiden gelecek sezona çevrildi.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer bombası! 'Yeni Firmino' bedavaya gelecek

Tıpkı geçtiğimiz sezonlarda da olduğu gibi kadrosunda büyük değişiklikler yapması beklenen sarı-lacivertliler, bu doğrultuda ilk somut adımı attı.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer bombası! 'Yeni Firmino' bedavaya gelecek

Kanarya, TFF 3. Lig ekiplerinden Gölcükspor'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer bombası! 'Yeni Firmino' bedavaya gelecek

İlk transfer hamlesini İsmail Yüksek ile gerçekleştiren Fenerbahçe'de oyuncu arayışları sürerken, takviyede öncelik forvet transferine verildi.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer bombası! 'Yeni Firmino' bedavaya gelecek

Sarı-lacivertlilerin sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriqi, hem Fenerbahçe hem de Kosova Milli Takımı'nda gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

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