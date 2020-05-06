Mariano'nun yerine üç aday
Mariano ile yollarını ayıracak olan Aslan, Olympiakoslu Omar Omar Elabdellaoui ile temaslarını hızlandırdı. Norveçli sağ bekin dışında Boca’nın yıldızı Molina ve Pumaslı Mozo da listede.
Galatasaray sağ bek transferi için adayları 3'e indirdi… Cimbom, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda 3 yıldızdan birini kadrosuna katacak. Aslan, öncelikli olarak Yunanistan ekibi Omar Elabdellaoui'yi bitirmeye çalışacak. 28 yaşındaki Norveçli yıldız futbolcu ile görüşmeler sürüyor.
İKİSİ DE GENÇ VE YETENEKLİ
Aslan , Elabdellaoui dışında listesine iki isim daha ekledi. Bu isimler, Meksika ekibi Pumas'da forma giyen Alan Mozo ve Arjantin'in Boca Juniors takımında oynayan Nahuel Molina…
16 MAÇTA 1 GOL, 3 ASİST
Boca Juniors'ta forma giyen Molina'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor... 22 yaşındaki futbolcu bu sezon Arjantin ekibiyle 16 maça çıktı ve 1 gol atarken 3 de asist yaptı.
ONUN DA TAPUSU ELİNDE
Meksika ekibi Pumas'ta oynayan Mozo'nun da tıpkı Molina gibi sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 23 yaşındaki sağ bek bu sezon 10 maça çıktı ve gol ve asist üretmeyi başaramadı. (Takvim)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde