06 Mayıs 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Mariano'nun yerine üç aday

Mariano'nun yerine üç aday
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.05.2020

ile yollarını ayıracak olan Aslan, Olympiakoslu Omar Elabdellaoui ile temaslarını hızlandırdı. Norveçli sağ bekin dışında Boca’nın yıldızı Molina ve Pumaslı Mozo da listede.

sağ bek transferi için adayları 3'e indirdi… Cimbom, teknik direktör 'in raporu doğrultusunda 3 yıldızdan birini kadrosuna katacak. Aslan, öncelikli olarak ekibi Elabdellaoui'yi bitirmeye çalışacak. 28 yaşındaki Norveçli yıldız futbolcu ile görüşmeler sürüyor.

İKİSİ DE GENÇ VE YETENEKLİ

Aslan , Elabdellaoui dışında listesine iki isim daha ekledi. Bu isimler, ekibi Pumas'da forma giyen Alan Mozo ve Arjantin'in takımında oynayan Nahuel Molina…

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16 MAÇTA 1 GOL, 3 ASİST

Boca Juniors'ta forma giyen Molina'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor... 22 yaşındaki futbolcu bu sezon Arjantin ekibiyle 16 maça çıktı ve 1 gol atarken 3 de asist yaptı.

ONUN DA TAPUSU ELİNDE

Meksika ekibi Pumas'ta oynayan Mozo'nun da tıpkı Molina gibi sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 23 yaşındaki sağ bek bu sezon 10 maça çıktı ve gol ve asist üretmeyi başaramadı. (Takvim)

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