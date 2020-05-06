Mariano'nun yerine üç aday

Mariano ile yollarını ayıracak olan Aslan, Olympiakoslu Omar Omar Elabdellaoui ile temaslarını hızlandırdı. Norveçli sağ bekin dışında Boca’nın yıldızı Molina ve Pumaslı Mozo da listede.

Galatasaray sağ bek transferi için adayları 3'e indirdi… Cimbom, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda 3 yıldızdan birini kadrosuna katacak. Aslan, öncelikli olarak Yunanistan ekibi Omar Elabdellaoui'yi bitirmeye çalışacak. 28 yaşındaki Norveçli yıldız futbolcu ile görüşmeler sürüyor.



İKİSİ DE GENÇ VE YETENEKLİ



Aslan , Elabdellaoui dışında listesine iki isim daha ekledi. Bu isimler, Meksika ekibi Pumas'da forma giyen Alan Mozo ve Arjantin'in Boca Juniors takımında oynayan Nahuel Molina…

16 MAÇTA 1 GOL, 3 ASİST



Boca Juniors'ta forma giyen Molina'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor... 22 yaşındaki futbolcu bu sezon Arjantin ekibiyle 16 maça çıktı ve 1 gol atarken 3 de asist yaptı.



ONUN DA TAPUSU ELİNDE



Meksika ekibi Pumas'ta oynayan Mozo'nun da tıpkı Molina gibi sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 23 yaşındaki sağ bek bu sezon 10 maça çıktı ve gol ve asist üretmeyi başaramadı. (Takvim)

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