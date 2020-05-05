Galatasaray'dan Elayis Tavşan atağı! İşte önerilecek rakam

Yeni sezonda takımı gençleştirmeyi hedefleyen ve bu doğrultuda gelecek vadeden isimleri kadrosuna katmayı planlayan Galatasaray, Sparta Rotterdam forması giyen 19 yaşındaki Elayis Tavşan'ı gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların bu transfer için 500 bin Euro civarında bir rakamla Hollanda ekibinin kapısını çalması bekleniyor. İşte detaylar...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da teknik heyetin raporu doğrultusunda arayışlar devam ediyor. Yeni sezonda takımın yaş ortalamasını düşürmek isteyen ve bu doğrultuda gelecek vadeden genç isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen Aslan, son olarak gündeminde Sparta Rotterdam forması giyen Elayis Tavşan'ı aldı.

TERİM ONAY VERDİ

Takvim'in haberine göre, sağ kanat dışında sol kanat ve forvet arkası mevkinde de oynayabilen Elayis için teknik direktör Terim'in de scout ekibinin görüşünü aldıktan sonra futbolcunun kasetlerini izlediği ve transferi için onay verdiği ifade edildi.

500 BİN EURO ÖDENECEK

Sarı-kırmızılı yönetimin, babası Türk annesi Hollandalı olan sağ kanat oyuncusu için Hollanda ekibine 500 bin Euro civarında bir bonservis bedeli ödemeyi planladığı öğrenildi.

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