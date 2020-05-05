05 Mayıs 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'dan Elayis Tavşan atağı! İşte önerilecek rakam

G.Saray'a 19'luk yıldız! İşte önerilecek rakam
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.05.2020

Yeni sezonda takımı gençleştirmeyi hedefleyen ve bu doğrultuda gelecek vadeden isimleri kadrosuna katmayı planlayan , forması giyen 19 yaşındaki 'ı gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların bu için 500 bin Euro civarında bir rakamla ekibinin kapısını çalması bekleniyor. İşte detaylar...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını hızlandıran 'da teknik heyetin raporu doğrultusunda arayışlar devam ediyor. Yeni sezonda takımın yaş ortalamasını düşürmek isteyen ve bu doğrultuda gelecek vadeden genç isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen Aslan, son olarak gündeminde forması giyen 'ı aldı.

TERİM ONAY VERDİ

Takvim'in haberine göre, sağ kanat dışında sol kanat ve forvet arkası mevkinde de oynayabilen Elayis için teknik direktör Terim'in de scout ekibinin görüşünü aldıktan sonra futbolcunun kasetlerini izlediği ve transferi için onay verdiği ifade edildi.

500 BİN EURO ÖDENECEK

Sarı-kırmızılı yönetimin, babası Türk annesi Hollandalı olan sağ kanat oyuncusu için ekibine 500 bin Euro civarında bir bonservis bedeli ödemeyi planladığı öğrenildi.

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