Galatasaray'dan Sangare bombası

Galatasaray’da gelecek sezon sağ beke 25’lik yıldız monte edilecek. Transferde genç isimlerin kiralanması gündemde.

Mariano'nun yaşlanması ve yüksek maaşı, Linnes ile Şener'in yetersiz performansı nedeniyle sağ beke futbolcu arayan Galatasaray, Nazım Sangare'yi istiyor. 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2022 yılına kadar devam etse de bu transferin cüzi bir miktara bitirilmesi planlanıyor. Sarı-kırmızılıların bu transfer için Atalay Babacan, Yunus Akgün ve Emin Bayram gibi gençlerini kiralamayı önereceği de bildirildi. Galatasaray A takımıyla idmanlara çıkan fakat çok az süre alan üç ismin gelişmesi için de bu yolun uygun olduğu belirtiliyor. Nazım Sangare için sarı-kırmızılı yönetimin 500 bin euro gibi bir miktar düşündüğü kaydedildi. (Fotomaç)

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