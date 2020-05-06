06 Mayıs 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'dan Sangare bombası

Galatasaray'dan Sangare bombası
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.05.2020

’da gelecek sezon sağ beke 25’lik yıldız monte edilecek. Transferde genç isimlerin kiralanması gündemde.

Mariano'nun yaşlanması ve yüksek maaşı, Linnes ile Şener'in yetersiz performansı nedeniyle sağ beke futbolcu arayan , 'yi istiyor. 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2022 yılına kadar devam etse de bu transferin cüzi bir miktara bitirilmesi planlanıyor. Sarı-kırmızılıların bu için Atalay Babacan, Yunus Akgün ve Emin Bayram gibi gençlerini kiralamayı önereceği de bildirildi. Galatasaray A takımıyla idmanlara çıkan fakat çok az süre alan üç ismin gelişmesi için de bu yolun uygun olduğu belirtiliyor. Nazım Sangare için sarı-kırmızılı yönetimin 500 bin euro gibi bir miktar düşündüğü kaydedildi. (Fotomaç)

Mariano'nun yerine üç aday haberin devamı

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